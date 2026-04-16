Юнацька збірна України з хокею назвала склад на чемпіонат світу-2026

Тренерський штаб юнацької збірної України U-18 визначився із заявкою на чемпіонат світу в Дивізіоні 1A, який відбудеться у польській Криниці-Здруй.

Про це повідомляє Федерація України з хокею.

До остаточного списку команди потрапили 23 хокеїсти: 3 голкіпери, 7 оборонців та 13 нападників.

Заявка юнацької збірної України (U-18):

Воротарі: Ілля Бобров (Fehérvár Hockey Academy 19, Угорщина), Федір Колповський (Кременчук, Україна), Мирослав Онищенко (Plzen U17, Чехія).

Оборонці: Михайло Коробкін (Jungadler Mannheim U20, Німеччина), Ярослав Панасенко (Kometa Brno U20, Чехія), Павло Ніколаєв (Rookie Bulls München U20, Німеччина), Єгор Остапенко (Atlantic Coast Academy 16U AAA, США), Олег Глинський (Prerov U20, Чехія), Денис Лупандін (Saskatoon Contacts U18 AAA, Канада), Тарас Тишковець (Princeville Titan, QJHL).

Нападники: Арсеній Воротеляк (Jungadler Mannheim U20, Німеччина), Святослав Васяк (Mladá Boleslav U20, Чехія), Клим Лучкін (Michalovce U20, Словаччина), Данило Оліфірчук (GKS Katowice, Польща), Артем Ратушняк (Warriors Brno U20, Чехія), Єгор Поліщук (Olofströms IK U18, Швеція), Платон Ісаєв (Düsseldorfer EG U20, Німеччина), Артем Чайка (Mladá Boleslav U20, Чехія), Денис Жеребко (Сокіл, Україна), Володимир Науменко (Minot Minotauros, США), Денис Гвоздєв (Prerov U20, Чехія), Максим Вершецький (Poruba U17, Чехія), Олексій Толкунов (Saint-Jérôme Panthères, Канада).

Вже 18 квітня юнацька збірна України розпочне боротьбу безпосередньо на чемпіонаті світу-2026 зігравши у матчі проти Словенії о 17:00.

Зауважимо, чемпіонат світу U-18 триватиме з 18 по 24 квітня. Подальшими суперниками української збірної стануть: Швейцарія, Казахстан, Угорщина та Польща. Переможець вийде в еліту. Останнє місце – виліт у дивізіон IB.

Нагадаємо, що в останньому своєму контрольному матчі перед світовою першістю юнацька збірна України обіграла Польщу з рахунком 4:2.