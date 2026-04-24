Від топклубу Чехії до програм у США та Канаді: як минув сезон для гравців збірної України з хокею

Залишається трохи більше ніж тиждень до старту збірної України з хокею на чемпіонаті світу в Дивізіоні IA.

Торік перед матчем із Японією вважалося, що від повернення до еліти вперше з 2007 року "синьо-жовтих" відділяють приблизно дві з половиною години гри: за певних обставин українців влаштовувала навіть поразка в овертаймі або серії булітів.

Утім, "самураї", які вже не мали турнірної мотивації, довели, що результат – не єдине, що має значення. Головне – шлях. Найсильніша команда Азії здобула перемогу в основний час і позбавила Україну путівки до топдивізіону.

Тепер розберімося, як провели сезон українські хокеїсти, на чиї плечі ляже нова спроба піднятися до еліти.

Розширений склад збірної України на ЧС-2026

Головний тренер "синьо-жовтих" Дмитро Христич викликав на збір 32 хокеїстів: 4 воротарів, 11 захисників і 17 нападників.

Воротарі: Богдан Дьяченко (Polonia Bytom, Польща), Олег Петров (Сокіл, Україна), Сергій Писаренко (Varese, Італія), Олександр Левшин (Prince George Cougars, Канада).

Захисники: Ігор Мережко (Plzen, Чехія), Артем Гребеник (Caen, Франція), Володимир Волков (Gladiators Trnava, Словаччина), Денис Матусевич (Кременчук, Україна), Олексій Дахновський (Kosice, Словаччина), Євген Ратушний (Сокіл, Україна), Іван Сисак (Feltre, Італія), Микола Косарев (Stavanger Oilers, Норвегія), Гліб Петров (Plzen U20, Чехія), Іван Кородюк (Bowling Green State University, США), Артур Чолач (Henderson Silver Knights, США).

Нападники: Олександр Пересунько (Unia, Польща), Данііл Трахт (Lukko, Фінляндія), Андрій Денискін (Torun, Польща), Олексій Ворона (Torun, Польща), Віталій Лялька (Кременчук, Україна), Станіслав Садовіков (Berani Zlin, Чехія), Іларіон Купріянов (Dukla Jihlava, Чехія), Євген Фадєєв (Snackpoint Eaters Limburg, Нідерланди), Михайло Сімчук (Trinity Western University, Канада), Фелікс Морозов (Morzine-Avoriaz, Франція), Віктор Захаров (Сокіл, Україна), Денис Бородай (Сокіл, Україна), Микита Олійник (Сокіл, Україна), Артем Бузоверя (Coventry Blaze, Велика Британія), Олексій Євтєхов (Pardubice B, Чехія), Ілля Шибінський (Guelph Storm, Канада), Богдан Панасенко (GAP, Франція).

Фінальна заявка складатиметься з 25 виконавців, тож із цього ростеру доведеться відсіяти сімох хокеїстів. Оскільки тренерський штаб поки не ухвалював кадрових рішень, тому згадаємо кожного.

Голкіпери

Богдан Дьяченко – найкращий воротар ЧС-2025 – уперше на дорослому рівні вирішив спробувати себе за кордоном. Це рішення виявилося вдалим як для нього, так і для Полонії Битом.

Українець став беззаперечним першим номером команди. Клуб у доволі конкурентному чемпіонаті Польщі посів сьоме місце й вибув у чвертьфіналі. Дьяченко провів 34 матчі, відбиваючи 91,3% кидків – восьмий показник ліги. Водночас варто враховувати, що багато конкурентів виступали за сильніші команди й мали менше навантаження. Серед топ-10 лише Каролус Каарлехто отримав більше кидків по своїх воротах.

Богдан підходить до чемпіонату світу з відмінною ігровою практикою, тож саме він виглядає основним воротарем збірної.

Олександр Левшин, імовірно, також отримає свій шанс. 19-річний голкіпер провів сезон у Prince George Cougars – клубі однієї з найсильніших юніорських ліг Північної Америки (WHL).

Так, він був резервістом Джошуа Ревенсберга. По-перше, канадець є топовим проспектом (№30 драфту НХЛ-2025). По-друге, їхні статистичні показники не мають суттєвої різниці, що говорить на користь українця.

33-річний Олег Петров підтвердив свій клас у складі Сокола, ставши ключовою фігурою в плейоф чемпіонату України. У дев'яти матчах (чотири з них – "на нуль") він пропустив лише 8 шайб, продемонструвавши вражаючий відсоток відбитих кидків – 95,8%.

Сергій Писаренко, який молодший на чотири роки, другий сезон поспіль виступав в Італії. Також регулярно залучався до матчів Європейського кубку націй (5 пропущених шайб у трьох іграх).

Незалежно від остаточного вибору тренерів, обидва воротарі здатні якісно виконати роль третьої опції, а за нагоди вийти на лід.

Захист

У цій лінії також є гравці, без яких складно уявити збірну. Ігор Мережко вже кілька років виконує функції капітана й стабільно підтверджує свій рівень на клубному рівні, виступаючи за Плзень у сильному чемпіонаті Чехії.

Його команда посіла друге місце в регулярному чемпіонаті, а сам Мережко був важливою фігурою на льоду (5 шайб + 12 передач у 51 матчі). Утім, у плейоф Плзень у семи матчах поступився Спарті, тож навряд чи сезон можна вважати повністю успішним на клубному рівні. Водночас це може стати додатковою мотивацією на рівні збірної.

Минулого року в першій парі захисту його партнером був Іван Сисак – один із небагатьох вихованців новояворівського хокею (разом із Євгеном Ратушним) у складі національної команди.

Цього сезону він змінив чемпіонат Угорщини на другий дивізіон Італії, де, окрім традиційної силової роботи (форчекінг, боротьба корпусом), помітно додав у грі на партнерів (6 шайб + 24 передачі в 32 матчах).

Пару №2 торік складали Артем Гребеник і Пилип Пангелов-Юлдашев. Цього року такого поєднання не буде, адже останній не увійшов до списку 32-х і залишився в найближчому резерві.

Пилип провів результативний сезон у складі словацької Дубниці (9 шайб + 29 передач у 48 матчах). Утім, варто враховувати рівень ліги – це другий дивізіон, а сама команда фінішувала лише шостою серед тринадцяти учасників.

До того ж Пангелов-Юлдашев цього року відсвяткував 32-річчя. Не виключено, що головний тренер Дмитро Христич поступово готує омолодження складу. Із цієї ж причини до резерву потрапив і ровесник Філіпа – Олексій Янішевський із Сокола (5 матчів на ЧС-2025). Тим паче, що зміна цим досвідченим виконавцям виглядає доволі перспективною.

21-річний Олексій Дахновський був гравцем основного складу Кошице (2 + 1 у 52 матчах). Статистика скромна, однак важливо враховувати контекст: його клуб – чинний чемпіон Словаччини, який у сезоні-2025/26 дійшов до півфіналу, де поступився Словану (2-4 у серії). Сам Слован наразі лідирує у фіналі (2-1), тож внесок навіть гравців нижчих ланок, до яких належить українець, не варто недооцінювати.

Потужно виглядає й 18-річний Микола Косарєв. Капітан юнацької збірної не затримався в Північній Америці та посеред сезону повернувся до норвезького Ставангера, за який виступав із початку повномасштабного вторгнення Росії. Попри юний вік, захисник був важливим елементом у складі чемпіона країни (4 + 1 у 19 матчах).

Артем Гребеник ненабагато старший за молодих партнерів (23 роки). Другий сезон поспіль він виступає у другому за силою дивізіоні Франції. Його Кан (9 + 22 у 39 матчах від українця) наразі грає у фінальній серії, тому хокеїст ще не приєднався до збірної. Є підстави вважати, що разом із ним у заявці опиниться й 22-річний Володимир Волков – 2 + 7 у 39 матчах другого дивізіону Словаччини за TEBS Bratislava.

Волков торік не потрапив на чемпіонат світу, однак дебютував за національну команду ще у 2023 році. Відтоді він провів 22 матчі: шайб поки не закидав, але має 5 результативних передач.

Також у розширеному складі – 20-річний Гліб Петров і 22-річний Іван Кородюк, який із 2019 року виступає в системі студентського та юніорського хокею США. Якщо в потраплянні до фінальної заявки Косарєва та Дахновського сумнівів майже немає, то хтось із цієї пари (а можливо, й обидва) ризикує залишитися поза остаточним складом. Водночас сам факт участі в зборі та тренування з досвідченішими партнерами – вже цінний досвід.

Українську першість представлятимуть один із лідерів Кременчука Денис Матусевич (найрезультативніший захисник чемпіонату) та Євген Ратушний. Останній незадовго до плейоф перейшов зі "Шторму" до Сокола і став одним із ключових гравців постсезону: 7 шайб + 12 передач у 9 матчах.

Позитивним є й повернення Артема Чолача. Він – єдиний українець, обраний на драфті НХЛ за останні 19 років (№190 у 2021 році). Наразі захисник перебуває між рівнями АХЛ та ECHL, виступаючи за "Henderson Silver Knights" і "Tahoe Knight Monsters", організаціях із системи Вегас Голден Найтс (НХЛ).

Нападники

Торік найрезультативнішими гравцями не лише збірної України, а й усього турніру IIHF World Championship Division I стали Віктор Захаров та Андрій Денискін.

Їхнє місце в складі не викликає жодних сумнівів. Ба більше, обидва провели сильний клубний сезон: Захаров – 29 + 31 у 36 матчах за Сокіл, Денискін – 19 + 29 у 37 матчах за Торунь.

Ймовірно, залишаться в складі й Денис Бородай (16 + 21 у 31 матчі за Сокіл) та Данііл Трахт, які торік виконували роль ключових партнерів для лідерів. Трахт протягом сезону провів кілька матчів у вищому дивізіоні Фінляндії (1 шайба у 4 іграх), але більшість часу відіграв у другій лізі – 8 + 14 у 38 матчах за ТУТТО.

Складно уявити збірну і без Віталія Ляльки, попри те, що його сезон вийшов нерівним і супроводжувався певними скандальними моментами.

Натомість шанси ще одного представника національної першості – Микити Олійника – виглядають скромнішими. У 27 років він уперше отримав виклик до національної команди (раніше навіть не залучався до матчів Єврокубка націй).

Олександр Пересунько (26 + 24 у 53 матчах за Унію) та Олексій Ворона (10 + 23 у 45 матчах за Торунь) уже не перший рік залишаються помітними фігурами в польській лізі й регулярно потрапляють до остаточного складу збірної.

Варто відзначити і "чеський десант": Іларіона Купріянова, Станіслава Садовікова та Олексія Євтєхова. Усі троє виступають у другому дивізіоні Чехії. Купріянов (14 + 12) допоміг Дуклі Їглава виграти Maxi Liga (53 матчі). Садовіков (9 + 6) провів 63 матчі за Берані Злін – його команда пройшла шлях від плей-ін до фіналу, де у семи матчах поступилася саме клубу Купріянова.

Premierovy gol v @telhcz vstrelil OLEKSII YEVTIEKHOV pic.twitter.com/YwUc9RUHJB — Ondřej Chramouský (@chramousky) October 28, 2025

20-річний Євтєхов має скромніші показники (2 + 4 у 19 матчах за Динамо Пардубіце B), однак уже встиг дебютувати за основну команду, відзначившись шайбою в єдиному матчі. Динамо – гранд місцевої ліги. Цей клуб мав відразу чотирьох хокеїстів у складі збірної Чехїі на Олімпіаді 2026.

Фелікс Морозов (12 + 23 у 34 матчах) був ключовим гравцем Морзін-Авор'яз у другому дивізіоні Франції. Богдан Панасенко (5 + 18 у 23 матчах) виступав в еліті французького чемпіонату, де допоміг Гапу зберегти місце в лізі.

Євген Фадєєв демонстрував майже два очки за гру (21 + 58 у 42 матчах). Водночас рівень нідерландсько-бельгійської ліги, де виступає Лімбург, складно порівнювати з провідними європейськими чемпіонатами. Не факт, що він сильніший навіть за український. Уже відомо, що наступного сезону форвард гратиме за Полонію, де стане одноклубником Дьяченка.

Ще один представник нетипового чемпіонату – Артем Бузоверя. Після виступів у Північній Америці він перебрався до британського "Coventry Blaze", а в лютому дебютував за національну команду. Його фізичні дані (194 см, 101 кг) можуть стати важливим фактором у боротьбі на льоду.

Ілля Шибінський та Михайло Сімчук – лідери молодіжної збірної. Їхній виклик виглядає логічним, однак шансів потрапити до фінальної заявки наразі небагато.

Коли турнір

Чемпіонат світу в Дивізіоні 1А триватиме з 2 по 8 травня в польському Сосновці. Збірна України побореться за вихід до елітного дивізіону в матчах проти Польщі, Японії, Литви, Казахстану та Франції.

Путівку в еліту отримають перші два місця. Остання сходинка – виліт у Дивізіон IB.

Де дивитися

Офіційним транслятором матчів збірної України є "Суспільне спорт". Також матчі будуть доступні для перегляду на ютуб-каналі ФХУ.