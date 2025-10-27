Більшість представляє національний чемпіонат: збірна України назвала склад на Кубок європейських націй

Тренерський штаб збірної України з хокею визначився зі складом, який зіграє на першому етапі Кубку європейських націй.

Про це повідомила пресслужба Федерації хокею України.

Склад збірної України:

Голкіпери: Едуард Захарченко (Кременчук, Україна), Сергій Писаренко (Варезе, Італія), Кирило Кучер (Кременчук, Україна)

Захисники: Артем Гребеник (Кан, Франція), Володимир Волков (ТЕБС Братислава, Словаччина), Олексій Дахновський (Кошице, Словаччина), Денис Матусевич (Кременчук, Україна), Євгеній Ратушний (Шторм, Україна), Іван Сисак (Фельтре, Італія), Микита Плоницький, Олексій Янішевський (двоє – Сокіл, Україна), Віталій Андрейків (Київ Кепіталз, Латвія)

Форварди: Олександр Пересунько (Унія Освенцім, Польща), Іларіон Купріянов (Дукла Їлгава, Чехія), Богдан Панасенко (Сисак, Хорватія), Михайло Ковальчук (Санок, Польща), Богдан Середницький, Гліб Крівошапкін, Євгеній Абаджян (всі – Кременчук, Україна), Віктор Захаров, Денис Бородай, Денис Жеребко, Вадим Мазур, Святослав Тимченко (всі – Сокіл, Україна), Ілля Крикля, Микита Сидоренко, Сергій Стецюра (всі – Шторм, Україна), Віталій Лялька (Кременчук, Україна), Володиммр Чердак, Максим Жеребко (двоє – Сокіл, Україна), Фелікс Морозов (Морзін-Авор'яз, Франція)

* – курсивом виділені гравці в резервному списку.

Кидається в очі, що більшість гравців основного списку представляють чемпіонат України.

Відсутні голкіпери Богда Дьяченко та Олександр Левшин, які були основними під час ЧС-2025. Не отримав виклик і Гліб Варава, який не повернувся з Румунії в Україну, що спровокувало конфлікт між ним і ФХУ. Відсутній і капітан команди Ігор Мережко з чеського Плзеня.

Нагадаємо, це перший в історії розіграш Кубку європейських націй. "Синьо-жовті" знають суперників на весь сезон-2025/26.

Листопад: Румунія, Україна, Литва

Грудень: Румунія, Україна, Литва, Іспанія

Лютий: Словенія, Велика Британія, Польща, Україна

Передувати Кубку буде кількаденний навчально-тренувальний збір у місті Електранай (Литва) та товариський матч проти збірної цієї країни, яка також буде суперником і під час турніру.