Юнацька збірна України здобула перемогу над Словенією на чемпіонаті світу-2026

Юнацька збірна України U-18 розпочала свій шлях на чемпіонаті світу 2026 року в дивізіоні 1A з перемоги над командою Словенії.

Зустріч завершилася з рахунком 4:2 на користь "синьо-жовтих".

Наша команда пропустила першою. Забитою шайбою зміг відзначитися Бенджамін Топаловіч, який забив з більшості. Але українці змогли відігратися у першому періоді завдяки точним кидкам Ісаєва та Толкунова.

У другій двадцятихвилинці словенцям вдалося зрівняти цифри на табло, проте вирішальну шайбу в третьому періоді закинув Науменко, вдало реалізувавши більшість після передачі Глинського. Наприкінці зустрічі з асисту Глинського зміг відзначитися Данило Оліфірчук, поставивши остаточну крапку у цьому протистоянні.

Чемпіонат світу U18

Дивізіон 1A, 18 квітня

Словенія U-18 – Україна U-18 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Шайби: 1:0 – 10 Топаловіч, 1:1 – 14 Ісаєв, 1:2 – 18 Толкунов, 2:2 – 30 Костомай Валенчак, 2:3 – 49 Науменко, 2:4 – 60 Оліфірчук

Наступним суперником збірної України стане команда Угорщини. Зустріч запланована на 19 квітня о 13:30.

Зауважимо, чемпіонат світу U-18 розпочався 18 квітня та триватиме до 24 квітня. Подальшими суперниками української збірної стануть: Казахстан, Польща та Швейцарія. Переможець вийде в еліту. Останнє місце – виліт у дивізіон IB.

Наразі "синьо-жовті" посідають друге місце у своїй групі, поступаючись лише збірній Казахстану за сумою забитих шайб.

Нагадаємо, що в останньому своєму контрольному матчі перед світовою першістю юнацька збірна України обіграла Польщу з рахунком 4:2.