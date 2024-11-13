Сокіл у столичному дербі впевнено переміг Крижинку

У середу, 13 листопада, у Спорткомплексі АТЕК в Києві відбувся матч чемпіонату України, в якому чинний чемпіон Сокіл переграв дебютанта першості Крижинку.

Зустріч завершилася з рахунком 5:1. Для Сокола ця перемога стала другою у чотирьох матчах першості, столичний клуб піднявся на третю сходинку турнірної таблиці.

Водночас Крижинка зіграла лише 2-й матч у сезоні, в активі ще одного київського клубу 0 балів та він ділить останнє місце в чемпіонаті з херсонським Дніпром. У попередньому матчі Крижинка з рахунком 0:16 програла Кременчуку.

Чемпіонат України з хокею

4 тур, 13 листопада

Сокіл – Крижинка 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

Шайби: 1:0 – 08:42 Бурдаков, 2:0 – 22:01 Мазур, 3:0 – 45:39 Жеребко, 4:0 – 50:12 Кальсін, 5:0 – 57: 00 ??, 5:1 – 58:00 ??

В інших матчах туру одеський Шторм розгромив херсонський Дніпро та закріпився лідерство в чемпіонаті, а Кременчук переграв столичний Київ Кепіталз.