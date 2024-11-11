Шторм розгромив херсонський Дніпро та закріпив лідерство в чемпіонаті України

У понеділок, 11 листопада, на льодовій арені "Білий Барс" у Білій Церкві відбувся матч чемпіонату України, в якому херсонський Дніпро розгромно програв одеському Шторму.

Зустріч завершилася з рахунком 1:9.

Завдяки цій перемозі одесити закріпили лідерство в чемпіонаті, набравши 11 очок. У найближчого переслідувача Кременчука залікових 6 балів. Водночас Дніпро досі залишається без перемог та йде останнім.

Чемпіонат України з хокею

4 тур, 11 листопада

Дніпро – Шторм 1:9 (1:3, 0:2, 0:4)

Нагадаємо, 8 листопада свою першу перемогу здобув чинний чемпіон київський Сокіл, який розбив херсонський Дніпро, Шторм виграв у Київ Кепіталз, а Кременчук познущався над столичною Крижинкою, закинувши 16 "сухих" шайб.