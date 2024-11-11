Шторм розгромив херсонський Дніпро та закріпив лідерство в чемпіонаті України
ХК Шторм
У понеділок, 11 листопада, на льодовій арені "Білий Барс" у Білій Церкві відбувся матч чемпіонату України, в якому херсонський Дніпро розгромно програв одеському Шторму.
Зустріч завершилася з рахунком 1:9.
Завдяки цій перемозі одесити закріпили лідерство в чемпіонаті, набравши 11 очок. У найближчого переслідувача Кременчука залікових 6 балів. Водночас Дніпро досі залишається без перемог та йде останнім.
Чемпіонат України з хокею
4 тур, 11 листопада
Дніпро – Шторм 1:9 (1:3, 0:2, 0:4)
Нагадаємо, 8 листопада свою першу перемогу здобув чинний чемпіон київський Сокіл, який розбив херсонський Дніпро, Шторм виграв у Київ Кепіталз, а Кременчук познущався над столичною Крижинкою, закинувши 16 "сухих" шайб.