Київ Кепіталз впевнено переміг Кременчук у 4 турі чемпіонату України

Київ Кепіталз без проблем здолав Кременчук у 4 турі чемпіонату України-2024/25.

Матч завершився з рахунком 3:0. Усі шайби були забиті ще до середини другого періоду.

Чемпіонат України з хокею

4 тур, листопада

Київ Кепіталз – Кременчук 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Шайби: 1:0 – Панченко 10:20, 2:0 – Тищенко 14:45, 3:0 – Панченко 32:25

Після 4 турів у турнірній таблиці з 11 очками лідирує одеський Шторм, слідом за ним розташувався Київ Кепіталз, а третім йде Кременчук.

Нагадаємо, напередодні Шторм декласував херсонський Дніпро.