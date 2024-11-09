Кременчук декласував Крижинку в чемпіонаті України, закинувши 16 шайб

У суботу, 9 листопада, відбувся матч 3 туру чемпіонату України з хокею, в якому Кременчук розгромив Крижинку.

Зустріч, яка відбулася на льодовій арені "Айсберг" у Кременчуці, завершилася з рахунком 16:0.

Для Кременчука ця перемога стала другою у сезоні, команда піднялася на другу сходинку турнірної таблиці.

Водночас Крижинка взагалі зіграла свою першу гру в нинішньому чемпіонаті.

Чемпіонат України з хокею

3 тур, 9 листопада

Кременчук – Крижинка 16:0 (6:0, 3:0, 7:0)

Шайби: 1:0 – 00:43 Кривошапкін, 2:0 – 01:01 Тимченко, 3:0 – 07:13 Целогородцев, 4:0 – 07:42 Піддубний, 5:0 – 10:42 Середницький, 6:0 – 18:47 Лялька, 7:0 – 24:03 Ігнатенко, 8:0 – 25:25 Брага, 9:0 – 33:03 Лялька, 10:0 – 41:16 Лялька, 11:0 – 41:55 Лялька, 12:0 – 41:55 Середницький, 13:0 – 50:13 Тимченко, 14:0 – 56:12 Гаворкян, 15:0 – 59 -- , 16:0 – 59 --

Нагадаємо, 8 листопада свою першу перемогу здобув чинний чемпіон київський Сокіл, який розбив херсонський Дніпро.