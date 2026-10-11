Канадський клуб відмовився від воротаря збірної України через його вік

Хокейна організація Принс Джордж Кугарс оголосила про відрахування воротаря збірної України Олександра Левшина. Причина – кожна команда CHL (Канадської хокейної ліги) може мати трьох гравців у віці 20 років і старше. Таким кроком вони вирішили звільнити слот для когось іншого.

Про це йдеться у пресрелізі команди.

"Алекс займав місце, і ми подумали, що могли б додати ще 1-2 гравців, якби ми обміняли його або відмовилися від нього, це зробило б нас кращими. "Леві" привніс багато енергії в нашу команду, і він хороший воротар. Якби йому не було 20 років, він би досі був з нами", – сказав генеральний менеджер і головний тренер Марк Лемб.

У сезоні-2026/27 Олександр встиг провести три матчі за клуб. Він пропускав 4,66 шайби за гру, відбиваючи 86,6% кидків.

Минулого сезону українець зіграв 24 поєдинки, пропускаючи 2,93 шайби та парируючи 90,2% кидків від суперників.

THANK YOU, LEVVY! Alexander Levshyn has cleared WHL overage waivers as the Cougars move to the league max of three 20-year-olds. A showman on the ice and a larger-than-life personality off it, Alex brought energy, entertainment, and plenty of laughs Thank you for everything, Levvy! — Prince George Cougars (@PGCougars) October 10, 2026

20-річний Левшин останні 2 роки потрапляв до заявки збірної України на чемпіонати світу в дивізіоні IA.

Що цікаво, на сезон-2027/28 у нього вже є гарантоване місце для продовження кар'єри, оскільки Університет Кларксона з NCAA ще в 2025-му домовився з Олександром про умови співпраці.

"Я неймовірно щасливий, що залишаюся в цьому місті й цій команді (Принс Джордж Кугарс – прим.). У нас неймовірні тренери, чудові гравці. Я дуже полюбив цю організацію та це місто. Я єдиний із команди, хто залишився тут на літо. Тож своє міжсезоння проведу саме тут. А вже через рік буду в NCAA, у Кларксоні. Поки що все йде за планом", – зізнався Олександр в інтерв'ю "Чемпіону" наприкінці липня.

"Чемпіон" спробує зв'язатися з хокеїстом, щоб дізнатися про найближчі плани.

Нагадаємо, Санок-Сокіл зазнав чергової поразки в чемпіонаті Польщі.