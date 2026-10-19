Найсексуальніша хокеїстка та дівчина зірки гольфу підірвала мережу спокусливими фото у сукні

Мікайла Демайтер, яку називають "найсексуальнішою хокеїсткою світу", знову привернула увагу користувачів соцмереж. 26-річна канадка опублікувала серію спокусливих фотографій у бежевій сукні, яка підкреслила її фігуру. Нові кадри викликали активне обговорення серед мільйонів підписників красуні.

Колишня хокеїстка позувала перед камерою в обтислому вбранні та доповнила фотосесію ефектними позами. До публікації Демайтер додала зухвалий підпис:

"Деякі люди вміють добирати слова. Я ж волію змушувати людей забувати їх".

Нагадаємо, Мікайла здобула популярність у соцмережах після нетривалої кар'єри воротарки в хокеї. Тепер за її сторінкою в Instagram стежать близько трьох мільйонів користувачів, а відверті фотосесії регулярно привертають увагу аудиторії.

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Окремий інтерес викликає й особисте життя Демайтер. Канадку пов'язують із 33-річним американським гольфістом Брайсоном Дешамбо. Чутки про їхні стосунки посилилися після того, як шанувальники помітили в неї перепустку на турнір LIV Golf, а на тлі — кепку команди GC Crushers, за яку виступає спортсмен.

Раніше повідомлялося, що Демайтер поділилася гарячими знімками у купальникуна більярдному столі.