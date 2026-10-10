Ще один важкий день краси: найсексуальніша хокеїстка світу запалила мережу новими фото

Колишня канадська хокеїстка Мікаела Демайтер знову опинилася в центрі уваги завдяки новій публікації в Instagram.

26-річна модель та блогерка поділилася серією ефектних фотографій, а її самовпевнений підпис не залишив підписників байдужими.

Цього разу Мікаела опублікувала добірку з восьми світлин, супроводивши її фразою, у якій із притаманною їй упевненістю пожартувала про власну зовнішність.

"Ще один важкий день – бути приємною для очей", – написала красуня.

Нагадаємо, Демайтер свого часу подавала великі надії в хокеї та виступала на позиції воротарки, однак через травму була змушена завершити спортивну кар'єру ще в юному віці.

Після цього канадка змінила напрям діяльності й побудувала успішну кар'єру моделі та інфлюенсерки, зібравши мільйони підписників у соціальних мережах.

Раніше повідомлялося, що Демайтер поділилася гарячими знімками у купальнику на більярдному столі.