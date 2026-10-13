Хокеїсти вийшли на лід у джерсі з бікіні та оголеними торсами: все через незвичайного спонсора команди

Хокеїсти швейцарського клубу Сьєр здивували вболівальників незвичним виглядом перед матчем проти Кура.

Гравці вийшли на передматчеву розминку в джерсі з відвертими зображеннями бікіні та оголених чоловічих торсів, перетворивши звичайну підготовку до поєдинку на справжнє шоу.

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За незвичайним дизайном форми стоїть спонсор клубу — магазин еротичних товарів KissKiss, який підтримує Сьєр уже чотири роки.

Саме завдяки партнерству з компанією хокеїсти змогли відійти від традиційного оформлення джерсі та привернути увагу до матчу ще до першого вкидання шайби.

Ба більше, незвичайна форма виявилася ще й фартовою для команди. Сьєр упевнено провів зустріч і здолав Кур із рахунком 5:2.

Раніше повідомлялося, що під час матчу студентської ліги США стався конфуз. На арені раптово вимкнули світло під час гольової атаки гостьової команди.