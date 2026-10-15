Голкіпер збірної України визначився з місцем продовження кар'єри

Команда CHL (Канадська хокейна ліга) Спрюс Грув Сенйтс оголосила про підписання контракту з воротарем збірної України Олександром Левшиним.

Про це повідомила пресслужба організації.

Нещодавно воротар був виключений зі складу Принс-Джордж Кугарс, оскільки цей клуб вирішив звільнити місце у віковій категорії "20+" для підписання іншого гравця.

"Ми раді вітати Олександра Левшина. Він приносить цінний досвід як з OJHL (Ontario Junior Hockey League), так і з WHL (Western Hockey League), а також міжнародний досвід, який він здобув, представляючи збірну України. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість допомогти йому й надалі розвивати свою гру тут", – сказав Роб Скларук, генеральний менеджер "Святих".

У сезоні-2026/27 Олександр встиг провести три матчі за Принс-Джордж. Він пропускав 4,66 шайби за гру, відбиваючи 86,6% кидків.

У минулому сезоні українець зіграв 24 матчі, пропускаючи 2,93 шайби та відбиваючи 90,2% кидків суперників.

20-річний Левшин останні два роки потрапляв до складу збірної України на чемпіонати світу в дивізіоні IA.

Нагадаємо, богуславські Шершні підписали чотириразового чемпіона України.