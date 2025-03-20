Власники Бостона близькі до продажу клубу за рекордну суму в історії спорту

Керуючий партнер Symphony Technology Group Білл Чісхолм погодився придбати клуб НБА Бостон Селтікс у сім'ї Гросбеків за 6,1 мільярда доларів.

Про це повідомляє авторитетне видання ESPN.

Ця угода може стати найбільшою в історії спорту, перевершивши продаж команди НФЛ Вашингтон Коммандерс за 6,05 мільярда у 2023 році.

У червні 2024-го Гросбеки оголосили, що мають намір продати мажоритарний пакет акцій команди у 2024 або 2025 році, а решту – у 2028-му. Сім'я також заявила, що очікує, що чинний власник Селтікс Вік Гросбек продовжить керувати командою до 2028 року.

Гросбек підтвердив цей план у листопаді, заявивши, що планує продовжувати керувати Бостоном протягом наступних трьох років. Сім'я Гросбеків володіє клубом з 2002 року, коли придбала його за 360 млн доларів.

Бостон є найтитулованішою командою в історії Національної баскетбольної асоціації. Завоювавши 18 титул у 2024 році Селтікс обійшли Лос-Андежлес Лейкерс у списку найуспішніших клубів НБА.

Зауважимо, що в трійку найбільших продажів в історії спорту також входить і угода росіянина Романа Абрамовича з Тоддом Боелі щодо придбання Челсі. Гроші мали піти на підтримку гуманітарної допомоги Україні, однак досі залишаються "замороженими" на банківському рахунку у Великій Британії.