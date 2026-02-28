Юта перервала переможну серію Міннесоти, камбек Анагайма проти Вінніпега в регулярному чемпіонаті НХЛ
НХЛ 28 лютого
У ніч з 27 на 28 лютого відбулись чотири поєдинки Національної хокейної ліги.
Лише в одному з них різниця в рахунку склала понад одну шайбу. Це Юта перервала 6-матчеву переможну серію Міннесоти.
Окремо варто відзначити вольову звитягу Анагайма. Підопічні Джоеля Кенневілля, який напередодні здобув свою тисячну перемогу в кар'єрі, поступались у третьому періоді Вінніпегу 1:3, але здійснили камбек і врешті-решт тріумфували в овертаймі.
НХЛ – регулярний чемпіонат
28 лютого
Вашингтон – Вегас 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)
Флорида – Баффало 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)
Юта – Міннесота 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Анагайм – Вінніпег 5:4 ОТ (0:1, 1:1, 3:2, 1:0)
