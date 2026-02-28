Юта перервала переможну серію Міннесоти, камбек Анагайма проти Вінніпега в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 27 на 28 лютого відбулись чотири поєдинки Національної хокейної ліги.

Лише в одному з них різниця в рахунку склала понад одну шайбу. Це Юта перервала 6-матчеву переможну серію Міннесоти.

Окремо варто відзначити вольову звитягу Анагайма. Підопічні Джоеля Кенневілля, який напередодні здобув свою тисячну перемогу в кар'єрі, поступались у третьому періоді Вінніпегу 1:3, але здійснили камбек і врешті-решт тріумфували в овертаймі.

НХЛ – регулярний чемпіонат

28 лютого

Вашингтон – Вегас 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)

​Флорида – Баффало 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

​Юта – Міннесота 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

​Анагайм – Вінніпег 5:4 ОТ (0:1, 1:1, 3:2, 1:0)

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші 12 матчів.

