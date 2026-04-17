У НХЛ визначились усі пари плейоф: хто боротиметься за Кубок Стенлі
Кубок Стенлі
Getty Images
У п'ятницю, 17 квітня, відбулись останні матчі регулярного чемпіонату НХЛ і за їхніми підсумками визначились усі пари раунду плейоф.
Перша з них стартовий поєдинок проведе вже 18 квітня. О 22:00 за київським часом сильнішого визначатимуть Кароліна й Оттава.
Східна конференція
- Баффало – Бостон
- Тампа-Бей – Монреаль
- Кароліна – Оттава
- Піттсбург – Філадельфія
Західна конференція
- Колорадо – Лос-Анджелес
- Даллас – Міннесота
- Вегас – Юта
- Едмонтон – Анагайм
Нагадаємо, що для виходу до наступного кола треба здобути чотири перемоги. Чинним володарем Кубку Стенлі є Флорида, яка після двох поспіль чемпіонських титулів фінішувала лише 14-ю у Східній конференції.