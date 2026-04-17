У НХЛ визначились усі пари плейоф: хто боротиметься за Кубок Стенлі

У п'ятницю, 17 квітня, відбулись останні матчі регулярного чемпіонату НХЛ і за їхніми підсумками визначились усі пари раунду плейоф.

Перша з них стартовий поєдинок проведе вже 18 квітня. О 22:00 за київським часом сильнішого визначатимуть Кароліна й Оттава.

Східна конференція

Баффало – Бостон

Тампа-Бей – Монреаль

Кароліна – Оттава

Піттсбург – Філадельфія

Західна конференція

Колорадо – Лос-Анджелес

Даллас – Міннесота

Вегас – Юта

Едмонтон – Анагайм

Нагадаємо, що для виходу до наступного кола треба здобути чотири перемоги. Чинним володарем Кубку Стенлі є Флорида, яка після двох поспіль чемпіонських титулів фінішувала лише 14-ю у Східній конференції.