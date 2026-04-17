У НХЛ визначились усі пари плейоф: хто боротиметься за Кубок Стенлі

Денис Іваненко — 17 квітня 2026, 09:38
У п'ятницю, 17 квітня, відбулись останні матчі регулярного чемпіонату НХЛ і за їхніми підсумками визначились усі пари раунду плейоф.

Перша з них стартовий поєдинок проведе вже 18 квітня. О 22:00 за київським часом сильнішого визначатимуть Кароліна й Оттава.

Східна конференція

  • Баффало – Бостон
  • Тампа-Бей – Монреаль
  • Кароліна – Оттава
  • Піттсбург – Філадельфія

Західна конференція

  • Колорадо – Лос-Анджелес
  • Даллас – Міннесота
  • Вегас – Юта
  • Едмонтон – Анагайм

Нагадаємо, що для виходу до наступного кола треба здобути чотири перемоги. Чинним володарем Кубку Стенлі є Флорида, яка після двох поспіль чемпіонських титулів фінішувала лише 14-ю у Східній конференції.

NHL

