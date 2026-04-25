Потужна кінцівка Анагайма, перемоги Юти та Монреаля у плейоф НХЛ

У ніч із 24 на 25 квітня відбулись поєдинки раунду плейоф Національної хокейної ліги.

Програма ігрового дня розпочалась із зустрічі Монреаля та Тампа-Бей. Команди зіграли внічию в кожному з періодів, а переможець визначився в овертаймі.

Юта на початку гри забезпечила собі гандикап у протистоянні з Вегасом і повела в серії. Анагайм вдома переграв Едмонтон, видавши ударний третій період, в якому закинув чотири шайби.

НХЛ – раунд плейоф

25 квітня

Монреаль – Тампа-Бей 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0). Серія 2:1

Юта – Вегас 4:2 (2:0, 2:1, 0:1) Серія 2:1

Анагайм – Едмонтон 7:4 (2:1, 1:2, 4:1) Серія 2:1

Нагадаємо, що напередодні в НХЛ відбулись інші три матчі раунду плейоф.