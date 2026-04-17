Завершився регулярний чемпіонат НХЛ: результати останніх матчів і підсумкова таблиця

У ніч із 16 на 17 квітня відбулись останні поєдинки регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчу Юти та Сент-Луїса. Гості змогли дотиснути суперника в останньому періоді.

Розгромну перемогу здобув Сан-Хосе над Вінніпегом. З ідентичним рахунком 6:1 Едмонтон декласував Ванкувер.

Найбільш драматичний поєдинок видали Нешвілл та Анагайм. У ньому були справжні гойдалки, врешті-решт гості вирвали перемогу наприкінці зустрічі.

НХЛ – регулярний чемпіонат

17 квітня

Юта – Сент-Луїс 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)

Вінніпег – Сан-Хосе 1:6 (1:2, 0:3, 0:1)

Нешвілл – Анагайм 4:5 (2:2, 2:1, 0:2)

Едмонтон – Ванкувер 6:1 (4:1, 1:0, 1:0)

Калгарі – Лос-Анджелес 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Колорадо – Сіетл 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші шість матчів.