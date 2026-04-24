Кароліна та Колорадо за крок до виходу в наступний раунд плейоф у НХЛ

У ніч із 23 на 24 квітня відбулись поєдинки раунду плейоф Національної хокейної ліги.

Програма ігрового дня розпочалась із зустрічі Бостона та Баффало. Гості здобули вольову перемогу та повели в серії з рахунком 2:1.

Кароліна та Колорадо також тріумфували на виїзді. Вони тепер перебувають за крок до наступної стадії плейоф, здолавши Оттаву та Лос-Анджелес відповідно.

НХЛ – раунд плейоф

24 квітня

Бостон – Баффало 1:3 (0:0, 1:1, 0:2). Серія 1:2

Оттава – Кароліна 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Серія 0:3

Лос-Анджелес – Колорадо 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) Серія 0:3

Нагадаємо, що напередодні в НХЛ відбулись інші три матчі раунду плейоф.