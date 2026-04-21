"Суха" перемога Філадельфії, гойдалки Едмонтона й Анагайма в матчах плейоф НХЛ

У ніч із 20 на 21 квітня відбулись поєдинки раунду плейоф Національної хокейної ліги.

Програма ігрового дня розпочалась із зустрічі Піттсбурга та Філадельфії. Гості перемогли, ідеально зігравши в захисті, та повели в серії вже з рахунком 2:0.

Кароліна в овертаймі переграла Оттаву, а Даллас виявився сильнішим за Міннесоту. Цікавим видався останній матч, де справжні гойдалки влаштували Едмонтон з Анагаймом.

НХЛ – раунд плейоф

21 квітня

Піттсбург – Філадельфія 0:3 (0:0, 0:2, 0:1). Серія 0:2

Кароліна – Оттава 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0). Серія 2:0

Даллас – Міннесота 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). Серія 1:1

Едмонтон – Анагайм 4:3 (2:0, 0:3, 2:0). Серія 1:0

Нагадаємо, що напередодні в НХЛ відбулись інші чотири матчі.