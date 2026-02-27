Детройт вирвав перемогу в Оттави, Едмонтон розбив Лос-Анджелес у регулярному чемпіонату НХЛ
У ніч із 26-го на 27-ме лютого відбулось аж 12 матчів Національної хокейної ліги.
Одразу три поєдинки закінчувались в овертаймах, де свої перемоги святкували Айлендерс над Монреалем, Детройт над Оттавою та Філадельфія над Рейнджерс.
Найрезультативніший поєдинок видав Едмонтон, який закинув вісім шайб у ворота Лос-Анджелес. Натомість дозволив супернику лише забити шайбу престижу.
Одну із найдраматичніших зустрічей видали Кароліна та Тампа-Бей, де команди вже у першому періоді закинули аж п'ять шайб.
Бостон – Коламбус 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Кароліна – Тампа-Бей 5:4 (3:2, 1:2, 1:0)
Монреаль – Айлендерс 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:1, 0:1)
Оттава – Детройт 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Піттсбург – Нью-Джерсі 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Флорида – Торонто 5:1 (3:0, 0:0, 2:1)
Нешвілл – Чикаго 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
Рейнджерс – Філадельфія 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
Сент-Луїс – Сіетл 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Колорадо – Міннесота 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)
Сан-Хосе – Калгарі 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Лос-Анджелес – Едмонтон 1:8 (1:2, 0:3, 0:3)