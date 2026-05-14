В матчі з ефектним камбеком визначився другий півфіналіст НХЛ

У ніч із 13 на 14 травня відбувся чвертьфінальний поєдинок раунду плейоф Національної хокейної ліги, у якому Колорадо вдома приймав Міннесоту.

Гості видали потужний старт, вигравши перший період з рахунком 3:0. Проте утримати перевагу їм не вдалось.

"Аваланч" у другій 20-хвилинці відіграли одну шайбу, після чого закинули ще дві вже наприкінці третьої. Доля зустрічі вирішувалась в овертаймі, де перемогу господарям приніс Бретт Кулак.

Ця звитяга стала четвертою в серії для Колорадо, який став другим півфіналістом турніру. Перший визначився у протистоянні Кароліни та Філадельфії.

НХЛ – раунд плейоф

14 травня

Колорадо – Міннесота 4:3 ОТ (0:3, 1:0, 2:0, 1:0). Серія 4:1

Нагадаємо, що напередодні в НХЛ відбулись інші два поєдинки раунду плейоф. В одному з них п'ятий матч серії провели Вегас та Анагайм, переможець якої стане суперником Колорадо.