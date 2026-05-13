Визначився найкращий новачок сезону в НХЛ

Захисник Нью-Йорк Айлендерз Меттью Шефер став володарем Колдер Трофі – призу, який щорічно вручається асоціацією професійних хокейних журналістів найкращому новачку сезону в НХЛ.

Шефер переміг у голосуванні одноголосно: його на перше місце поставили всі 198 учасників опитування. Попереднім хокеїстом, який вигравав Колдер Трофі одноголосно, був Теему Селанне в сезоні-1992/93.

У віці 18 років і 223 днів Шефер став наймолодшим володарем Колдер Трофі в історії. Він усього на день молодший, ніж Натан Маккіннон у момент завоювання нагороди в сезоні-2013/14.

Напередодні відбулися чергові матчі чвертьфіналу Кубку Стенлі, у яких Баффало та Вегас обіграли Монреаль і Анагайм відповідно.