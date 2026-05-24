Кароліна зрівняла рахунок у півфінальній серії Кубку Стенлі

У ніч із 23 на 24 травня відбувся другий у серії півфінальний поєдинок раунду плейоф Національної хокейної ліги, у якому Кароліна вдома приймала Монреаль.

В ньому команди не змогли визначити сильнішого в основний час. Господарі двічі виходили вперед у рахунку, але "Канадієнс" обидва рази його зрівнювали.

Врешті-решт доля зустрічі визначилась в овертаймі. Переможну шайбу закинув данський нападник Кароліни Ніколай Елерс.

"Гаррікейнс" зрівняли рахунок у серії. Наступна очна гра між командами відбудеться 26 травня о 3:00 за київським часом.

НХЛ – раунд плейоф

Півфінал, 24 травня

Кароліна – Монреаль 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0). Серія 1:1

Зазначимо, що в іншій півфінальній парі напередодні другий матч провели Колорадо та Вегас. В ньому "Голден Найтс" здобули вольову перемогу.