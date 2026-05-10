Розгром від Міннесоти та чергова перемога Кароліни у чвертьфіналах НХЛ
Плейоф НХЛ 10 травня
Getty Images
У ніч із 9 на 10 травня відбулись чвертьфінальні поєдинки раунду плейоф Національної хокейної ліги.
У першій зустрічі Філадельфія вдома приймала Кароліну. Гості здобули перемогу в овертаймі, завдяки якій стали першим півфіналістом турніру.
У другому матчі Міннесота на домашній арені розгромила Колорадо. Ця звитяга стала першою для господарів у нинішній серії.
НХЛ – раунд плейоф
10 травня
10 травня
Філадельфія – Кароліна 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1). Серія 0:4
Міннесота – Колорадо 5:1 (2:0, 2:1, 1:0). Серія 1:2
Нагадаємо, що напередодні в НХЛ відбулися інші два чвертьфінальні матчі.