Вегас наблизився до фіналу Кубку Стенлі, здійснивши шалений камбек після провального початку гри

У ніч із 24 на 25 травня відбувся третій у серії півфінальний поєдинок серії раунду плейоф Національної хокейної ліги, у якому Вегас вдома приймав Колорадо.

В ньому гості провели чудово перший період, вигравши його з рахунком 3:0. Проте утримати перевагу їм не вдалось.

Вже у другій 20-хвилинці "Голден Найтс" змогли відновити паритет. У третьому ж періоді вони закинули ще дві шайби, завдяки чому впритул наблизились до виходу у фінал Кубку Стенлі.

Наступна гра серії відбудеться 27 травня. Вона розпочнеться о 4:00 за київським часом.

НХЛ – раунд плейоф

Півфінал, 25 травня

Вегас – Колорадо 5:3 (0:3, 3:0, 2:0). Серія 3:0

Зазначимо, що напередодні відбувся інший півфінальний матч НХЛ. У ньому зустрічались Кароліна та Монреаль.