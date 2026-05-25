Вегас наблизився до фіналу Кубку Стенлі, здійснивши шалений камбек після провального початку гри
Плейоф НХЛ 25 травня
Getty Images
У ніч із 24 на 25 травня відбувся третій у серії півфінальний поєдинок серії раунду плейоф Національної хокейної ліги, у якому Вегас вдома приймав Колорадо.
В ньому гості провели чудово перший період, вигравши його з рахунком 3:0. Проте утримати перевагу їм не вдалось.
Вже у другій 20-хвилинці "Голден Найтс" змогли відновити паритет. У третьому ж періоді вони закинули ще дві шайби, завдяки чому впритул наблизились до виходу у фінал Кубку Стенлі.
Наступна гра серії відбудеться 27 травня. Вона розпочнеться о 4:00 за київським часом.
НХЛ – раунд плейоф
Півфінал, 25 травня
Півфінал, 25 травня
Вегас – Колорадо 5:3 (0:3, 3:0, 2:0). Серія 3:0
Зазначимо, що напередодні відбувся інший півфінальний матч НХЛ. У ньому зустрічались Кароліна та Монреаль.