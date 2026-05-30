Визначився другий фіналіст Кубку Стенлі

У ніч із 29 на 30 травня відбувся п'ятий у серії півфінальний поєдинок раунду плейоф Національної хокейної ліги, у якому Кароліна вдома приймала Монреаль.

В ньому "Гаррікейнс" почали домінувати з самого початку. Вони забезпечили собі комфортний гандикап у три шайби ще в першому періоді, а в наступному довели справу до розгрому.

В останній 20-хвилинці гості змогли розмочити рахунок, але на більше їх не вистачило. Крапку в матчі поставив Сет Джарвіс.

Ця перемога стала вже четвертою в серії для Кароліни. Тож вона пробилась у фінал Кубку Стенлі вперше з 2006 року.

НХЛ – раунд плейоф

Півфінал, 30 травня

Кароліна – Монреаль 6:1 (3:0, 2:0, 1:1). Серія 4:1

Зазначимо, що вже відомий і суперник "Гаррікейнс" у фіналі. Ним стане Вегас, який оформив свіп у протистоянні з Колорадо.