Визначився другий фіналіст Кубку Стенлі
Плейоф НХЛ 30 травня
У ніч із 29 на 30 травня відбувся п'ятий у серії півфінальний поєдинок раунду плейоф Національної хокейної ліги, у якому Кароліна вдома приймала Монреаль.
В ньому "Гаррікейнс" почали домінувати з самого початку. Вони забезпечили собі комфортний гандикап у три шайби ще в першому періоді, а в наступному довели справу до розгрому.
В останній 20-хвилинці гості змогли розмочити рахунок, але на більше їх не вистачило. Крапку в матчі поставив Сет Джарвіс.
Ця перемога стала вже четвертою в серії для Кароліни. Тож вона пробилась у фінал Кубку Стенлі вперше з 2006 року.
НХЛ – раунд плейоф
Півфінал, 30 травня
Кароліна – Монреаль 6:1 (3:0, 2:0, 1:1). Серія 4:1
Зазначимо, що вже відомий і суперник "Гаррікейнс" у фіналі. Ним стане Вегас, який оформив свіп у протистоянні з Колорадо.