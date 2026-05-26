Чемпіон Хокей

Кароліна вирвалась уперед у півфінальній серії Кубку Стенлі з Монреалем

Денис Іваненко — 26 травня 2026, 07:35
Плейоф НХЛ 26 травня
У ніч із 25 на 26 травня відбувся третій у серії півфінальний поєдинок раунду плейоф Національної хокейної ліги, у якому Монреаль вдома приймав Кароліну.

В ньому команди, як і в попередній зустрічі, не змогли визначити сильнішого в основний час. Ба більше, "Гаррікейнс" і цього разу двічі вели в рахунку, а "Канадієнс" обидва рази його зрівнювали.

Врешті-решт доля зустрічі визначилась в овертаймі. І знову в ньому тріумфувала Кароліна, вигравши 3:2.

"Гаррікейнс" уперше вирвались уперед у серії. Наступна очна гра між командами відбудеться 28 травня та розпочнеться о 3:00 за київським часом.

НХЛ – раунд плейоф
Півфінал, 26 травня

Монреаль – Кароліна 2:3 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 0:1). Серія 1:2

Зазначимо, що в іншій півфінальній парі напередодні третій матч серії провели Вегас і Колорадо. В ньому "Голден Найтс" зробили передостанній крок для перемоги в Західній конференції.

