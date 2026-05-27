Визначився перший фіналіст Кубку Стенлі сезону-2025/26
Плейоф НХЛ 27 травня
У ніч із 26 на 27 травня відбувся четвертий у серії півфінальний поєдинок раунду плейоф Національної хокейної ліги, в якому Вегас вдома приймав Колорадо.
В ньому господарі вирвались вперед на самому початку гри. Рахунок 1:0 тримався до 54-ї хвилини, після чого "Голден Найтс" його подвоїли.
Наприкінці третього періоду гості змогли відіграти одну шайбу, проте на більше їх не вистачило. Вегас оформив свіп у протистоянні та став чемпіоном Західної конференції.
НХЛ – раунд плейоф
Півфінал, 27 травня
Вегас – Колорадо 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). Серія 4:0
Зазначимо, що напередодні відбувся інший півфінальний матч НХЛ. У ньому зустрічались Монреаль і Кароліна.