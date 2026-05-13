Баффало та Вегас здобули непрості перемоги у чвертьфінальних матчах НХЛ

Денис Іваненко — 13 травня 2026, 08:14
Плейоф НХЛ 13 травня
У ніч із 12 на 13 травня відбулись чвертьфінальні поєдинки раунду плейоф Національної хокейної ліги.

У першій зустрічі Монреаль вдома приймав Баффало. "Канадієнс" виграли перший період, проте поступились у двох наступних, завдяки чому гості змогли зрівняти рахунок у серії.

У другому матчі Вегас зустрічався з Анагаймом. Команди кожну 20-хвилинку завершували внічию й доля поєдинку врешті-решт вирішилась в овертаймі, де перемогу вирвали "Голден Найтс".  

НХЛ – раунд плейоф
13 травня

Монреаль – Баффало 2:3 (2:1, 0:1, 0:1). Серія 2:2

Вегас – Анагайм 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0). Серія 3:2

Нагадаємо, що напередодні в НХЛ відбувся ще один поєдинок раунду плейоф, в якому Колорадо наблизилося до півфіналу.

