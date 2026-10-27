Збірна України оголосила заявку на перший турнір Європейського Кубку націй

Тренерський штаб збірної України з хокею визначився із заявкою на Європейський Кубок націй-2026/27 на перший етап.

Про це повідомляє ФХУ.

До складу "синьо-жовтих" ввійшли 25 гравців. Олександр Бобкін, який очолив команду влітку, викликав на 3 воротарів, 8 оборонців і 14 нападників.

Вперше із 2021 року до заявки потрапив воротар Кіруни Артур Оганджанян. Також уперше у 2026-му до складу потрапили гравці Київ Кепіталз.

Заявка збірної України на найближчі матчі

Воротарі: Богдан Дьяченко (Полонія Битом), Назар Бойко (Сокіл), Артур Оганджанян (Кіруна)

Резерв: Олег Петров (Сокіл), Сергій Писаренко (без клубу)

Оборонці: Ігор Мережко (Плзень), Артем Гребеник (Полонія Битом) Євгеній Ратушний (Сокіл-Санок), Олексій Дахновський (Кошице), Володимир Волков (Гладіаторс Трнава), Денис Матусевич (Кременчук), Іван Сисак (Сокіл-Санок), Микита Боднар (Поруба U-20)

Резерв: Іван Шамардін (Енергія Електренай), Віталій Андрейків (Київ Кепіталз), Олександр Александров (Аллеге), Руслан Здоровець (Чур U-21), Олексій Янішевський (Сокіл-Санок)

Нападники: Даніїл Трахт (Лукко), Віктор Захаров (Сокіл-Санок), Андрій Денискін (Торунь), Олексій Ворона (Полонія Битом), Олександр Пересунько (Заглембє Сосновець), Іларіон Купріянов (Дукла), Олексій Євтєхов (Пардубіце), Денис Бородай (Сокіл-Санок), Микита Олійник (Сокіл-Санок), Євген Фадєєв (Полонія Битом), Михайло Ковальчук (Київ Кепіталз), Богдан Панасенко (Кошице), Гліб Кривошапкін (Кременчук), Станіслав Садовіков (Берани Злін)

Резерв: Артем Бузоверя (Ковентрі Блейз), Фелікс Морозов (Київ Кепіталз), Даниїл Царьковський (Київ Кепіталз), Михайло Геворкян (Кременчук)

Зазначимо, що перший поєдинок Україна проведе 5 листопада проти Польщі. Також під час цього вікна заплановані ігри з Великою Британією та Італією, які відбудуться 6 та 7 листопада відповідно.