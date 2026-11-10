Українці планують влаштувати протест через приїзд прихильника Путіна Овечкіна до Оттави – ЗМІ

В Оттаві відбудеться акція протесту від української громади, яка проживає в Канаді, через приїзд російського хокеїста Вашингтона Олександра Овечкіна, який активно підтримує режим Володимира Путіна.

Про це повідомляє CTV News.

Мітинг планують влаштувати поруч із домашньою ареною Оттави перед початком матчу поточного сезону НХЛ, який розпочнеться 11 листопада о 02:00 (за київським часом).

Канадський клуб вдасться до відповідних заходів, аби забезпечити безпеку для уболівальників, які відвідають поєдинок регулярного чемпіонату.

У жовтні громада українців у Канаді закликала уряд заборонити російському хокеїсту в'їзд до країни після його появи у політичному ролику "Єдиної Росії".

Відповідне відео з'явилося напередодні парламентських виборів у Росії, а поруч із капітаном Вашингтона у ньому фігурує міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та багато інших пропагандистів. Участь Овечкіна у такій рекламі викликала шквар обурення зі сторони уболівальників ХК Вашингтон.

Після цього найкращому бомбардиру НХЛ заборонили в'їзд на територію Латвії.

Раніше повідомлялося, що Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду (IIHF) повернути російські збірні до світових змагань. Після цього низка країн оголосила про наміри бойкотувати матчі проти національної команди країни-агресорки на чемпіонаті світу 2027 року.