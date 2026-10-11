Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Хокей

У віці 69 років помер екснападник Вашингтон Кепіталз та фіналіст Кубку Стенлі

Микола Літвінов — 11 жовтня 2026, 23:10
У віці 69 років помер екснападник Вашингтон Кепіталз та фіналіст Кубку Стенлі
Боббі Гулд
Вашингтон Кепіталс

У віці 69 років пішов із життя колишній нападник Вашингтон Кепіталз та фіналіст Кубку Стенлі Боббі Гулд.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Причини смерті не розголошуються. 

Зауважимо, що Боббі Гулд провів у складі столичного клубу 8 сезонів в НХЛ та відіграв 600 матчів. У сезоні-1986-87 набрав рекордні для себе 50 очок за системою гол+пас.

Протягом кар'єри також Гулд захищав кольори таких команд, як Атланта Флеймс, Калгарі Флеймс та Бостон Брюїнс, де й завершив кар'єру та допоміг команді вийти до фіналу Кубку Стенлі (1:4 – поразка у серії від Едмонтон Ойлерз).

Загалом за час своїх виступів Гулд закинув 145 шайб та віддав 159 результативних передач. Він двічі посів третє місце у голосуванні за Трофей Френка Дж. Селке. Ця нагорода надається найкращому форварду, який демонструє майстерність у грі в обороні.

Нагадаємо, що напередодні на 46-му році життя внаслідок серцевого нападу під час полювання помер колишній гравець Сторхамара та збірної Норвегії Ейрік Скадсдаммен.

Вашингтон Кепіталз

Вашингтон Кепіталз

Овечкін знявся у пропагандистському ролику "Єдиної Росії": фанати Вашингтона вибухнули у соцмережах
Вашингтон обміняв 35-річного центрального нападника у Вегас
Кепіталз в овертаймі переграли Кароліну, Оттава розгромила Нью-Джерсі в НХЛ
Вашингтон переміг Детройт в булітах, Піттсбург розгромив Чикаго, Юта поступилась Кароліні в НХЛ
Тампа-Бей та Коламбус закинули 13 шайб на двох, Едмонтон в овертаймі дотис Кепіталз в НХЛ

Останні новини