У віці 69 років помер екснападник Вашингтон Кепіталз та фіналіст Кубку Стенлі

У віці 69 років пішов із життя колишній нападник Вашингтон Кепіталз та фіналіст Кубку Стенлі Боббі Гулд.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Причини смерті не розголошуються.

Зауважимо, що Боббі Гулд провів у складі столичного клубу 8 сезонів в НХЛ та відіграв 600 матчів. У сезоні-1986-87 набрав рекордні для себе 50 очок за системою гол+пас.

Протягом кар'єри також Гулд захищав кольори таких команд, як Атланта Флеймс, Калгарі Флеймс та Бостон Брюїнс, де й завершив кар'єру та допоміг команді вийти до фіналу Кубку Стенлі (1:4 – поразка у серії від Едмонтон Ойлерз).

Загалом за час своїх виступів Гулд закинув 145 шайб та віддав 159 результативних передач. Він двічі посів третє місце у голосуванні за Трофей Френка Дж. Селке. Ця нагорода надається найкращому форварду, який демонструє майстерність у грі в обороні.

Нагадаємо, що напередодні на 46-му році життя внаслідок серцевого нападу під час полювання помер колишній гравець Сторхамара та збірної Норвегії Ейрік Скадсдаммен.