Зірці НХЛ заборонили в'їзд до Латвії через підтримку режиму Путіна

Російський хокеїст Олександр Овечкін потрапив у чорний список МЗС Латвії та не зможе в'їжджати до країни.

Міністерка закордонних справ країни Байба Браже повідомила у соцмережі Х, що внесла форварда до списку небажаних осіб (persona non grata).

Заборона на в'їзд для Овечкіна діятиме на невизначений термін. Рішення ухвалене відповідно до 104-ї статті латвійського Закону про імміграцію.

Овечкін не став єдиною відомою російською персоною, яку Латвія внесла до списку небажаних. Аналогічне рішення ухвалено щодо Умара Кремльова, президента Міжнародної боксерської асоціації (IBA). Обом особам заборонено в'їзд до Латвії на невизначений термін.

Причиною такого рішення, як повідомляють латвійські ЗМІ, стала публічна підтримка Овечкіним режиму Володимира Путіна. Зокрема, напередодні очікуваних у Росії парламентських виборів хокеїст знову з'явився у політичній рекламі на підтримку режиму.

Олександр Овечкін виступає в НХЛ за Вашингтон Кепіталз. У квітні 2025 року він став найкращим снайпером в історії регулярних чемпіонатів НХЛ, перевершивши рекорд Вейна Гретцкі за кількістю шайб.