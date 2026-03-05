Вашингтон обміняв 35-річного центрального нападника у Вегас

Вегас Голден Найтс здійснив обмін із Вашингтон Кепіталз, унаслідок якого отримав досвідченого 35-річного центрального нападника Ніка Дауда.

Про це повідомляє ESPN.

За американського хокеїста столичний клуб отримав перспективного голкіпера Єспера Вікмана, а також право вибору в третьому раунді драфту 2027 року та другому раунді 2029 року.

Головний тренер Вашингтона Спенсер Карбері назвав цей перехід дуже сумним моментом для всієї команди, наголосивши, що гравець віддав клубу сім років своєї кар'єри й був надзвичайно важливою фігурою як на льоду, так і просто для вболівальників.

У поточному регулярному чемпіонаті Нік Дауд встиг відіграти 55 матчів за Кепіталз, у яких набрав 16 очок, закинув 4 шайби та віддав 12 результативних передач.

Нагадаємо, нещодавно Нешвілл Предаторз відправив 30-річного вінгера Коула Сміта до Вегаса, отримавши натомість захисника Крістоффера Седоффа та вибір у третьому раунді драфту 2028 року.