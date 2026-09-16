Овечкін знявся у пропагандистському ролику "Єдиної Росії": фанати Вашингтона вибухнули у соцмережах
Олександр Овечкін опинився у центрі нового скандалу через участь у передвиборчому ролику російської партії "Єдина Росія", яку підтримує Володимир Путін.
Відео з'явилося напередодні парламентських виборів у Росії, а поруч із капітаном Вашингтон Кепіталз у ньому фігурує міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та багато інших пропагандистів.
У ролику Овечкін стоїть за спиною Лаврова, який виголошує промову з мілітаристськими формулюваннями. Участь зірки НХЛ у такому відео викликала нову хвилю критики, особливо на тлі повномасштабної війни Росії проти України.
Для Овечкіна це не перша історія, пов'язана з політичною підтримкою Путіна. У 2017 році хокеїст створив рух "Команда Путіна" на підтримку російського президента. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Овечкін закликав до припинення війни, водночас заявляв, що Путін є його президентом і називав себе спортсменом, а не політиком.
Новий ролик швидко викликав бурхливу реакцію у соцмережах Вашингтон Кепіталз. У коментарях під публікаціями клубу вболівальники критикують команду через участь її багаторічного капітана у політичній кампанії "Єдиної Росії". При цьому серед критиків є не лише українці, а й американські та канадські користувачі.
Сам Вашингтон заявив, що Овечкін брав участь у відеокампанії влітку, коли перебував у Росії, а клуб зосереджений на майбутньому сезоні та його виступах за команду.
Нагадаємо, нещодавно Олександр Овечкін потрапив до бази центру Миротворець. Хокеїста звинувачують у пропаганді війни, публічній підтримці російської агресії та вбивств громадян України. Замах на суверенітет і територіальну цілісність України, а також поширення російської пропаганди та участь в антиукраїнських пропагандистських заходах.