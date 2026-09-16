Овечкін знявся у пропагандистському ролику "Єдиної Росії": фанати Вашингтона вибухнули у соцмережах

Олександр Овечкін опинився у центрі нового скандалу через участь у передвиборчому ролику російської партії "Єдина Росія", яку підтримує Володимир Путін.

Відео з'явилося напередодні парламентських виборів у Росії, а поруч із капітаном Вашингтон Кепіталз у ньому фігурує міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та багато інших пропагандистів.

У ролику Овечкін стоїть за спиною Лаврова, який виголошує промову з мілітаристськими формулюваннями. Участь зірки НХЛ у такому відео викликала нову хвилю критики, особливо на тлі повномасштабної війни Росії проти України.

Putin's United Russia party has released a new election campaign video featuring record breaking NHL superstar Alexander Ovechkin alongside FM Sergey Lavrov, and other prominent Russians ahead of this week’s State Duma elections. pic.twitter.com/BIhZlFAKDN — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) September 14, 2026

Для Овечкіна це не перша історія, пов'язана з політичною підтримкою Путіна. У 2017 році хокеїст створив рух "Команда Путіна" на підтримку російського президента. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Овечкін закликав до припинення війни, водночас заявляв, що Путін є його президентом і називав себе спортсменом, а не політиком.

Новий ролик швидко викликав бурхливу реакцію у соцмережах Вашингтон Кепіталз. У коментарях під публікаціями клубу вболівальники критикують команду через участь її багаторічного капітана у політичній кампанії "Єдиної Росії". При цьому серед критиків є не лише українці, а й американські та канадські користувачі.

Сам Вашингтон заявив, що Овечкін брав участь у відеокампанії влітку, коли перебував у Росії, а клуб зосереджений на майбутньому сезоні та його виступах за команду.

BREAKING:



Washington Capital have issued a statement on Ovechkin participating in a propaganda video with Sergei Lavrov and Margarita Simonyan which defends Russia’s full-scale invasion of Ukraine.



The team says Ovechkin is a Russian citizen who was asked to participate in a… pic.twitter.com/R7u34zJ3Pu — Visegrád 24 (@visegrad24) September 15, 2026

Нагадаємо, нещодавно Олександр Овечкін потрапив до бази центру Миротворець. Хокеїста звинувачують у пропаганді війни, публічній підтримці російської агресії та вбивств громадян України. Замах на суверенітет і територіальну цілісність України, а також поширення російської пропаганди та участь в антиукраїнських пропагандистських заходах.