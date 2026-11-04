Коламбус розгромив Колорадо, Кепіталз поступились Далласу в НХЛ

У ніч з 3 на 4 листопада відбулась низка матчів у межах Національної хокейної ліги.

Даллас в результативному матчі переграв Вашингтон Кепіталз, Коламбус розгромив Колорадо, а Піттсбург зазнав третьої поразки поспіль, поступившись Вегасу.

Читайте також : Відео Закинули 4 шайби за 2 хвилини до кінця матчу: в НХЛ відбувся камбек століття

Ще у двох матчах суперники не змогли виявити переможця в основний час: Вінніпег в овертаймі переміг Монреаль, а Нью-Джерсі в булітах здолав Едмонтон.

НХЛ – регулярний чемпіонат

4 листопада

Вашингтон – Даллас 5:6 (0:1, 3:4, 2:1)

Коламбус – Колорадо 7:2 (2:1, 4:1, 1:0)

Монреаль – Вінніпег 4:5 ОТ (2:0, 1:0, 1:4, 0:1)

Піттсбург – Вінніпег 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)

Рейнджерс – Сент-Луїс 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Тампа-Бей – Детройт 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Торонто – Юта 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Філадельфія – Міннесота 2:4 (0:2. 1:1, 1:1)

Нью-Джерсі – Едмонтон 4:3 (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 2:1 в булітах)

Нешвілл – Кароліна 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Ванкувер – Анахайм 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)

Напередодні Бостон в булітах переграв Вегас, а Флорида вдома поступилась Детройту.