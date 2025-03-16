Шафаренко: Непросто грати "дводенні" матчі

Наставник київського Сокола Олег Шафаренко висловився про першу перемогу своїх підопічних у півфінальній серії чемпіонату України проти Кременчука. Він радий, що вдалося здобути перемогу, хоча грати через паузи від тривог дуже важко.

Про це фахівець сказав у післяматчевому коментарі.

"Зіграли непогано, але ця гра була дводенною. Непросто так грати. Першу частину гри провели не дуже добре, другу почали незібраними, пропустили необов'язкову шайбу. Зуміли зібратися і довели справу до перемоги. Чи важко грати з паузами через повітряні тривоги? Важко. Концентрацію, настрій треба заново знаходити. Ми за 4 дні зіграли 4 матчі. Так, "міні-гри", але ж не дуже це приємно та важко. Така наша професія, тому жалітися не будемо.

Серія переїздить до Києва, тому зараз нікого налаштовувати не треба. Хлопці розуміють: або граєш на перемогу, або йдеш у відпустку", – заявив Шафаренко.

Нагадаємо, Сокіл зумів переграти Кременчук і скоротив відставання у серії. Наразі клуб із Полтавської області лідирує з рахунком 3:1. Першим фіналістом став Київ Кепіталз, який "всуху" обіграв Шторм.