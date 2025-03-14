Матч Кременчука та Сокола у плейоф чемпіонату України знову перенесли

Кременчук та Сокіл не змогли дограти четвертий матч плейоф чемпіонату України з хокею.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Два періоди завершились з рахунком 1:0 на користь Сокола. Гру перервали через повітряну тривогу. Згодом було прийнято рішення поєдинок припинити.

Матч продовжить у суботу, 15 березня, о 11:00.

Зазначимо, що аналогічна ситуація була з третьою грою серії, яку виграв Кременчук.

Нагадаємо, перші два матчі також завершились несподіваними поразками столичного колективу – 1:3, 0:3.