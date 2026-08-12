Хмельницький футзальний клуб Сокіл оголосив про перехід 21-річного універсала Владислава Гранька.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована на 3 роки, інші деталі не розголошуються.

Уродженець Сум вже має досвід виступів на професійному та аматорському рівнях. У його кар'єрному доробку — виступи за команди Сумихімпром-СДПУ, Явір (Краснопілля), СКІФ-СДПУ, Колос (Северинівка), львівський in.IT та івано-франківський Ураган.

Нагадаємо, напередодні було сформовано склад учасників Екстра-ліги-2026/27. Участь у турнірі призупинив луцький Любарт у зв'язку з фінансовими проблемами.

Також не виступить у новому сезоні елітного дивізіону Тайр-Експерт з Одеси.