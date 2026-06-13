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Суха Балка тріумфувала в бронзовій серії футзальної Екстра-ліги

Олександр Булава — 13 червня 2026, 14:35
Суха Балка тріумфувала в бронзовій серії футзальної Екстра-ліги
АФУ

У суботу, 13 червня, відбувся вирішальний п'ятий матч бронзової серії футзальної Екстра-ліги України сезону-2025/26..

У ньому Суха Балка з рахунком 6:3 перемогла хмельницький Сокіл і виграла серію – 3:2, здобувши бронзові нагороди чемпіонату.

Хмельничани двічі виходили вперед у рахунку, проте після перерви припустилися кількох результативних помилок, чим скористалася Суха Балка, яка зуміла переломити хід зустрічі та довести справу до перемоги.

Екстра-ліга-2025/26. Бронзова серія
5-й матч, 13 червня

Сокіл – Суха Балка 3:6
(рахунок у серії – 2:3)

Голи: 0:1 – 3 Легендзевич, 1:1 – 13 Данилюк, 2:1 – 16 Чорний, 2:2 – 25 Волков, 3:2 – 26 Гуль, 3:3 – 32 Гайван, 3:4 – 33 Ковальов, 3:5 – 35 Сорокін, 3:6 – 38 Легендзевич

Володарі золотих нагород української Екстра-ліги вже визначилися у суботу – ХІТ втретє обіграв Атлетик Футзал та виграв серію з рахунком 3:0.

Екстра-ліга Сокіл Суха Балка

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