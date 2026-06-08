Чемпіонський характер ХІТа та незавершена історія бронзової серії: підсумки фіналів плейоф Екстра-ліги

Футзал, як і шоу у видатному хіті групи Queen, має продовжуватися – такий висновок після матчів у фінальній і бронзовій серіях плейоф, які відбулися в Екстра-лізі в суботу і неділю. Втім, з одним зауваженням – триватиме шоу лише в шаленій суперечці за бронзові медалі, оскільки Сухій Балці і Соколу не вистачило двох матчів, аби визначити гідного зайняти місце на п'єдесталі.

Сценарій матчів між командами Станіслава Гончаренка і Романа Ковальчика виявився ідентичним, якщо не вникати в деталі, тим, які були в двох іграх між ними в Хмельницькому. В першій грі, яка загалом була третьою в бронзовій серії, свої умови диктував Сокіл, який завдяки двом майстерно розіграним стандартам завершив перший тайм на свою користь з перевагою в два м'ячі. Один з них жовтоводці по перерві відіграли, але все одно контроль гри був за хмельничанами, які ближче до завершення гри створили вбивчий момент, реалізували його і перемогли 3:1.

За день Суха Балка і Сокіл вже на початку гри були близькими до того, щоб обмінятися голами, але Владислав Ніжник і Кирило-Ілля Бабак не змогли переграти відповідно Сергія Шевченка і Дмитра Бутова. Надалі на майданчику йшла в'язка гра, в якій ніхто не мав переваги. Тільки забитий м'яч міг підвищити градус гри, і забити його вдалося жовтоводцям завдяки індивідуальним діям того ж Ніжника. От тут нерв гри виріс, і господарям вдалося підчатувати помилочку Шевченка, щоб забити вдруге. До фінальної сирени м'яч практично не полишав половину Сухої Балки, але гра з п'ятим дозволила Соколу відіграти лише один м'яч. Як підсумок – 2:1, сезон лише для цих двох команд продовжується, щоб край в ньому відбувся 13 червня в Хмельницькому, де остаточно визначиться володар бронзового комплекту медалей.

Ну, а медалі з благороднішого металу вже отримали своїх власників. Величезним було бажання гравців Athletic Futsal закрутити хоча б видимість інтриги в битві з ХІТом, а для цього потрібно було вигравати суботню гру. Виграти "під замовлення" у ХІТа справа невдячна, тут одного бажання замало, потрібно, щоб не тільки для дніпрян все склалося, а щоб і підопічні Сергія Журби десь дали слабину. Втім, цього сезону в плей-оф ХІТ виглядав максимально зосередженим і подарунків своїм суперникам не робив: ані Фурнітурі в чвертьфіналі, ані Соколу в півфіналі.

Не сталося цього і з Athletic Futsal. Три м'ячі в суботу "атлети" забили у ворота Олександра Сухова, всі вони з таких, що до найкращого воротаря України питань немає, тим більше що другий і третій голи це рикошети. Розв'язка чемпіонської битви виявилася такою, що її багатьом не дуже хотілося б. Наскільки було б ефектно, якби четвертий м'яч забив, наприклад, Олександр Педяш своїм шаленим ударом, чи крапку в сезоні для ХІТа поставив найкращий бомбардир чемпіонату Владислав Первєєв, завершивши свій фірмовий прохід з дриблінгом результативним ударом.

По факту ж всі побачили дикий ляп воротаря Athletic Futsal Богдана Мещерякова. Роблячи такі помилки, чемпіонами не стають, тому ХІТ лише після однієї гри в Дніпрі поїхав до Києва з золотими медалями і чемпіонським кубком, а "атлети" залишилися вдома святкувати срібло і такий неймовірно вдалий для себе сезон.

Богдан Мещеряков

Трофейний дубль через 14 років

Столичний ХІТ став абсолютним тріумфатором сезону, вигравши обидва трофеї українського футзалу – чемпіонство і кубок. Це безперечно досягнення столичного клубу, але про нього неможливо не сказати в контексті того, що востаннє одній команді покласти золоті медалі в Кубок України вдавалося вже давненько – чотирнадцять років тому, в сезоні-11/12, коли таке зробила львівська Енергія.

З того часу український футзал пережив домінування харківського Локомотива та херсонського Продексіма, які ставали чемпіонами України, відповідно, тричі і чотири рази поспіль. Але кубкова вершина цим вже неіснуючим командам в чемпіонські роки так і не підкорилася. Та й сам ХІТ в три попередні свої чемпіонства далі фіналів Кубку України не добирався. Дійшло вже до того, що в футзальному середовищі почали говорити про певне кубкове закляття. Тепер цю тему можна вважати закритою, хоча і цікаво буде поспостерігати в подальшому, як будуть складатися відносини у чемпіонів України з кубковим трофеєм.

Помилка ціною чемпіонства

У різний спосіб можна здобути перемогу у вирішальному матчі, і у ХІТа, який виграв дванадцять серій плей-оф за останні чотири сезони, величезний спектр того, як це робиться. Але так, як вдалося подолати свого опонента в фіналі з Athletic Futsal, з ХІТом сталося вперше. Йшли заключні хвилини другого тайму гри в Дніпрі, і в цей час команда Сергія Журби більше думала про захист своїх воріт, ніж про атаки на ворота "атлетів". Поки на 39-й хвилині не відбувся епізод, який увійде в історію фіналів плей-оф.

Голкіпер Athletic Futsal Богдан Мещеряков прийняв м'яч на своїй половині і почав наближатися до половини ХІТа. Коли ж дійшов до центральної лінії почав робити те, що не можна робити в жодному випадку – пішов в обіграш, та ще й кого – наддосвідченого Ігоря Чернявського. Покарання було миттєвим і безжалісним. Капітан ХІТа відібрав м'яч і холоднокровно вразив порожні ворота.

Грати залишалося приблизно півтори хвилини, Athletic Futsal, звісно ж, перейшов на п'ятого, але від такої помилки свого воротаря гравці не оговталися.

Сам по собі епізод прикрий, але в цій грі для молодого голкіпера Athletic Futsal не випадковий. Ще до цього він кілька разів авантюрно йшов в обіграш, навіть в своєму штрафному майданчику. Десь щастило і миналося, але в підсумку Мещеряков переоцінив свої можливості, коли вирішив обіграти Чернявського. Саме ця помилка зіпсувала всі зусилля інших гравців команди з Дніпра протягом третьої фінальної гри, і фактично принесла ХІТу золоті медалі.

Найкращий гол

Та напруга, яка була присутня в трьох іграх, відобразилася в невеликій кількості забитих м'ячів. Їх лише чотирнадцять, сім з яких в одній грі між Athletic Futsal і ХІТом, а ще сім в двох іграх між Сухою Балкою і Соколом. Лауреат в номінації на кращий гол попереднього тижня Олександр Педяш вирішив, що ще красивіше він вже не заб'є, тому взяв паузу, а без нього високу майстерність і вміння пробити по м'ячу, закинутому з кутового, продемонстрував капітан Сокола Андрій Хамдамов.

Це сталося на самому початку першої гри в Слобожанському на третій хвилині. Все, що геніальне – просте, так і у випадку з голом Хамдамова. Кирило-Ілля Бабак закинув м'яч з кутової позначки, і Андрій ідеальним ударом щокою метрів з дванадцяти поклав м'яч точнісінько в кут воріт.

Особливо тут немає, що коментувати. Хіба що можна додати, що 32-хрічний Хамдамов зараз переживає новий період розквіту свого таланту. Мова тут про той величезний обсяг роботи, який він виконує на майданчику, чим надихає своїх партнерів по команді. Якщо чисто про статистику, то і вона у Андрія на заздрість – шістнадцять забитих м'ячів і одинадцять результативних передач.

Дублі тижня

Лише двом гравцям в іграх суботи і неділі вдалося відзначитися більше, ніж одним забитим м'ячем – це Ігор Чернявський з ХІТа та Вадим Данилюк з Сокола. Капітан чемпіонів України ніколи не ходив в кращих бомбардирах, але в нашому футзалі є знаним голеадором. Та і на міжнародній арені він неодноразово демонстрував, що проти його гармати у кращих воротарів світу шансів небагато. В грі з Athletic Futsal його два голи шедеврами не назвеш, в них інша ціна. Першим з м'ячів Чернявський відкрив рахунок, а другим, змусивши помилитися Богдана Мещерякова, його закрив. І цей гол точно буде в його пам'яті як один з найважливіших.

Суботню гру "Сокіл" виграв у Сухої балки з перевагою у два м'ячі, і цю різницю оформив Вадим Данилюк. 22-хрічний гравець проводить свій найкращий сезон, і голами зі своєї чарівної лівої потрохи змушує вболівальників Хмельницького забувати про ті часи, коли на місцевому майданчику запалював Владислав Первєєв. Перший з голів Вадима це майстерно виконаний штрафний, другий – зразок того, як треба перегравати воротаря суперника в ближньому бою. Цього сезону Данилюк рідко залишав майданчик без результативних дій, от і в Слобожанському до дублю в першій грі він додав гольову передачу в другій. Загальний доробок молодого гравця перед заключною грою "Сокола" в сезоні вражаючий – 16 забитих м'ячів і 14 результативних передач.

Автогол

Автогол-алаверди – так можна назвати м'яч, який опинився у воротах Athletic Futsal на 28-й хвилині. Руслан Шеремета з ауту пробив в напрямку воріт "атлетів", роблячи передачу на Олександра Педяша. Але на шляху м'яча опинилося коліно Артема Щура, від якого шкіряна куля полетіла прямісінько у ворота, в яких не було Богдана Мещерякова.

Той залишив свої володіння, "читаючи" передачу Шеремети, тому врятувати ворота не було ніякої можливості.

Чому ж алаверди? Тиждень тому такий самий м'яч, один в один, Athletic Futsal забив у ворота ХІТа, коли після удару Владислава Васильєва Андрій Мельник опинився не в тому місті – влучання в нього, і м'яч у воротах, тому що вже Олександр Сухов "читав" передачу капітана "атлетів". Спочатку пощастило Athletic Futsal, в третій грі – ХІТу, чемпіони України в боргу не залишилися, тому все по-чесному.

Щодо безпосередньо до автоголу, то це був ювілейний, тридцятий випадок голу у свої ворота. Гравці Athletic Futsal вчетверте вразили свої ворота, і, що цікаво, три з цих автоголів були в іграх з ХІТом. Чемпіонам же України суперники допомогли з голом в сьомий раз – це найбільше серед команд Екстраліги, що не дивує. ХІТ – команда, яка багато атакує, багато створює стандартів і напруги біля воріт своїх суперників, що і змушує їх припускатися численних помилок, в тому числі і результативних.

Де VS?

Будь-який, навіть не зовсім зацікавленій спортом людині, не потрібно розказувати, що таке в футболі VAR. Доцільніше пригадати, чому свого часу виникла гостра потреба розробки і застосування технічного інструменту, який би дозволив зменшити і виправляти очевидні людські помилки арбітрів, які безпосередньо впливали на результат матчів. Існувала парадоксальна ситуація, коли мільйони вболівальників на екранах телевізорів бачили помилку арбітрів на повторах, а сам арбітр залишався єдиною людиною, яка не мала доступу до відео.

Після футболу черга вочевидь дійшла і до футзалу, і кілька років тому почала застосовуватися певною мірою полегшена версія VAR, яка в грі "5 на 5" отримала назву "Відео Підтримка", або англійською Video Support (VS). В футзалі, як і в футболі, гра пішла вже на таких швидкостях, його динаміка стала такою, що око арбітра фізично не здатне помітити і дати оцінку окремим ігровим епізодам, серед яких фіксація взяття воріт.

В футболі технологія з цим компонентом пішла далі, і на великих футбольних турнірах чи в провідних національних чемпіонатах застосована система автоматичного визначення голів, або англійською goal-line technology (GLT). В футзалі її ще немає, але навіть застосування VS дозволяє суттєво зменшити кількість помилкових рішень арбітрів.

Події в цьогорічній Екстралізі засвідчили, що застосування VS в матчах чемпіонату України це вже найактуальніша потреба, адже арбітри прогледіли з пів десятка епізодів, коли потрібно було фіксувати гол, але цього не було зроблено через той самий людський фактор, коли у арбітрів не було фізичної можливості розгледіти всі тонкощі ігрового епізоду.

Саме такий епізод виник на дев'ятій хвилині гри в Дніпрі за рахунку 0:1. Підключення Олександра Сухова завершилося передачею на Андрія Мельника, який в боротьбі з захисником і воротарем завдав несильного удару по воротах. На повторі з задньої камери, особливо якщо переглянути його на швидкості 0,25, чітко видно, що м'яч від ноги Іллі Терентьєва, перетнувши лінію воріт, вдарився в елемент конструкції воріт, який є між штангою і підлоговою основою каркасу, від якої вилетів в майданчик.

Чистий гол, який арбітри зі своїх позицій ніяк не могли помітити. Втім, за наявності VS при таких епізодах є чіткий алгоритм дій – або арбітри самі беруть відеопідпримку, або тренерський штаб конкретно в цій грі ХІТа мав би право запропонувати арбітрам переглянути епізод і визначитися з тим, чи перетнув м'яч лінію воріт.

Зазначимо, що Асоціація футзалу України почала робити перші кроки для того, щоб VS запрацювала з наступного сезону на матчах чемпіонату України. Клуби теж за це, а ті з них, хто постраждав від незарахованих голів, за навіть двома руками. Найголовніше наразі – довести справу до логічного завершення, узгодивши всі технічні моменті, і український футзал від цього тільки виграє. Звісно ж, всі проблеми арбітражу VS не закриє, але буде зроблений величезний крок вперед в справі визначення об'єктивного перебігу подій в матчах чемпіонату.

Анатолій Подвойський