Едмонтон із результативною грою Драйзайтля здолав Ванкувер, Бостон переміг Флориду: матчі плей-оф НХЛ

У ніч на 15 травня в Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися два матчі другого раунду плей-оф.

Едмонтон завдяки результативній грі форварда Леона Драйзайтля переміг Ванкувер і зрівняв рахунок у серії — 2:2, Бостон був сильнішим за Флориду (2:1) та скоротив відставання у протистоянні — 2:3.

У едмонтонців по 2 (1 шайба + 1 передача) очки набрали Драйзайтль та захисник Еван Бушар. Переможна шайба бостонців на рахунку оборонця Чарлі Макевоя.

Серії продовжуватимуться, доки одна з команд не виграє чотири матчі.

НХЛ — Другий раунд плей-оф

15 травня

Флорида — Бостон 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Рахунок у серії — 3:2

Наступна гра між командами відбудеться у 17 травня в Бостоні.

Едмонтон — Ванкувер 3:2 (1:0,1:0,1:2)

Рахунок у серії — 2:2

Наступна зустріч канадського дербі пройде 17 травня у Ванкувері.

Сітка плей-оф

Напередодні Даллас знищив Колорадо, Кароліна розгромила Рейнджерс.

ЧИТАТИ ТАКОЖ:

НХЛ розпочне оголошувати володарів індивідуальних нагород з 14 травня: серед кандидатів два гравці українського походження