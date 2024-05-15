Едмонтон із результативною грою Драйзайтля здолав Ванкувер, Бостон переміг Флориду: матчі плей-оф НХЛ
У ніч на 15 травня в Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися два матчі другого раунду плей-оф.
Едмонтон завдяки результативній грі форварда Леона Драйзайтля переміг Ванкувер і зрівняв рахунок у серії — 2:2, Бостон був сильнішим за Флориду (2:1) та скоротив відставання у протистоянні — 2:3.
У едмонтонців по 2 (1 шайба + 1 передача) очки набрали Драйзайтль та захисник Еван Бушар. Переможна шайба бостонців на рахунку оборонця Чарлі Макевоя.
Серії продовжуватимуться, доки одна з команд не виграє чотири матчі.
Флорида — Бостон 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Рахунок у серії — 3:2
Наступна гра між командами відбудеться у 17 травня в Бостоні.
Едмонтон — Ванкувер 3:2 (1:0,1:0,1:2)
Рахунок у серії — 2:2
Наступна зустріч канадського дербі пройде 17 травня у Ванкувері.
Сітка плей-оф
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