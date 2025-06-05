Драйзайтль прокоментував перемогу Едмонтона над Флоридою у першій грі фіналу Кубку Стенлі

Лідер Едмонтона Леон Драйзайтль прокоментував перемогу над Флоридою. Ойлерз здобули тріумф в овертаймі, а німецький нападник оформив дубль.

Слова хокеїста передає пресслужба НХЛ.

"Відчуваю себе добре. Думаю, що це стосується багатьох наших хлопців.

Деякі з них на початку минулого плейоф отримали травми і втома наставала трохи швидше.



Тож приємно почуватися добре і бути здоровим, і сподіваюся, що так і залишиться", – сказав Леон.