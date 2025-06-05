Драйзайтль прокоментував перемогу Едмонтона над Флоридою у першій грі фіналу Кубку Стенлі
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Лідер Едмонтона Леон Драйзайтль прокоментував перемогу над Флоридою. Ойлерз здобули тріумф в овертаймі, а німецький нападник оформив дубль.
Слова хокеїста передає пресслужба НХЛ.
"Відчуваю себе добре. Думаю, що це стосується багатьох наших хлопців.
Деякі з них на початку минулого плейоф отримали травми і втома наставала трохи швидше.
Тож приємно почуватися добре і бути здоровим, і сподіваюся, що так і залишиться", – сказав Леон.
"Відчуваю себе добре. Думаю, що це стосується багатьох наших хлопців.
Зазначимо, що нападник завдяки двом шайбам оновив кілька досягнень плейоф НХЛ.
29-річний Драйзайтль за 17 поєдинків постсезону закинув 9 шайб і віддав 17 асистів.