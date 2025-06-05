Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Драйзайтль прокоментував перемогу Едмонтона над Флоридою у першій грі фіналу Кубку Стенлі

Руслан Травкін — 5 червня 2025, 12:34
Драйзайтль прокоментував перемогу Едмонтона над Флоридою у першій грі фіналу Кубку Стенлі
x.com/NHLPR

Лідер Едмонтона Леон Драйзайтль прокоментував перемогу над Флоридою. Ойлерз здобули тріумф в овертаймі, а німецький нападник оформив дубль.

Слова хокеїста передає пресслужба НХЛ.

"Відчуваю себе добре. Думаю, що це стосується багатьох наших хлопців.

Деякі з них на початку минулого плейоф отримали травми і втома наставала трохи швидше.

Тож приємно почуватися добре і бути здоровим, і сподіваюся, що так і залишиться", – сказав Леон.

"Відчуваю себе добре. Думаю, що це стосується багатьох наших хлопців.

Зазначимо, що нападник завдяки двом шайбам оновив кілька досягнень плейоф НХЛ.

29-річний Драйзайтль за 17 поєдинків постсезону закинув 9 шайб і віддав 17 асистів.

Читайте також :
Солодка парочка Едмонтона проти зграї Пантер. Розбираємо сильні й слабкі сторони фіналістів Кубку Стенлі
НХЛ Леон Драйзайтль Едмонтон Ойлерз

Леон Драйзайтль

Драйзайтль завдяки дублю у ворота Флориди оновив кілька статистичних досягнень плейоф НХЛ
Драйзайтль оцінив шанси Едмонтона взяти реванш у Флориди
Як Флорида та Едмонтон після років невдач стали гегемонами НХЛ: прев'ю фіналу Кубку Стенлі-2025
Зірка збірної Німеччини погодив 8-річний контракт з Едмонтоном
Едмонтон із результативною грою Драйзайтля здолав Ванкувер, Бостон переміг Флориду: матчі плей-оф НХЛ

Останні новини