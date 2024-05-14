Даллас знищив Колорадо, Кароліна розгромила Рейнджерс: результати матчів плей-оф НХЛ
У ніч на 14 травня в Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися два матчі другого раунду плей-оф.
Кароліна розгромно перемогла Рейнджерс (4:1; 2:3 у серії), а Даллас знищив своїх географічних сусідів Колорадо (5:1; 3:1 у протистоянні).
Серії продовжуватимуться доки одна з команд не виграє чотири матчі.
НХЛ — Другий раунд плей-оф
14 травня
Рейнджерс — Кароліна 1:4 (0:0, 1:0, 0:4)
Рахунок у серії — 3:2
Наступний поєдинок відбудеться 17 травня в Ролі.
Колорадо — Даллас 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
Рахунок у серії — 1:3
Наступна гра пройде 16 травня в Денвері.
Сітка плей-оф
Напередодні Флорида здобула вольову перемогу над Бостоном, а Ванкувер здолав Едмонтон.