Даллас знищив Колорадо, Кароліна розгромила Рейнджерс: результати матчів плей-оф НХЛ

У ніч на 14 травня в Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися два матчі другого раунду плей-оф.

Кароліна розгромно перемогла Рейнджерс (4:1; 2:3 у серії), а Даллас знищив своїх географічних сусідів Колорадо (5:1; 3:1 у протистоянні).

Серії продовжуватимуться доки одна з команд не виграє чотири матчі.

НХЛ — Другий раунд плей-оф

14 травня

Рейнджерс — Кароліна 1:4 (0:0, 1:0, 0:4)

Рахунок у серії — 3:2

Наступний поєдинок відбудеться 17 травня в Ролі.

Колорадо — Даллас 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Рахунок у серії — 1:3

Наступна гра пройде 16 травня в Денвері.

Сітка плей-оф

Напередодні Флорида здобула вольову перемогу над Бостоном, а Ванкувер здолав Едмонтон.