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Макдевід і Драйзайтль висловилися про поразку Флориді у фіналі Кубка Стенлі

Руслан Травкін — 19 червня 2025, 07:13
Макдевід і Драйзайтль висловилися про поразку Флориді у фіналі Кубка Стенлі
Конор Макдевід
Скриншот

Зіркові форварди Едмонтона Конор Макдевід та Леон Драйзайтль підбили підсумки протистояння з Флоридою Пантерз у фіналі Кубку Стенлі.

Слова нападників цитує пресслужба НХЛ.

"Ми програли дуже чудовій команді. Ніхто не здався, ніхто не викинув рушник, але у них страшенно крута команда. Вони не просто так виграли Кубок Стенлі двічі поспіль.

Їхній форчекінг був чудовий, вони були всюди. Ми так і не спромоглися захопити ініціативу. Ми просто намагалися робити те саме знову і знову, билися головою об стіну. Потрібно віддати їм належне, вони добре зіграли", – сказав Конор.

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Німець Драйзайтль визнав, що суперник був кращим і мав більшу глибину складу.

"Ми боролися, але їдемо звідси не переможцями. Вони просто були кращими і глибшими. Їхня третя трійка завдала нам великої шкоди.

Ми не виграли. Нікому немає до причин. Тож спробуємо знову наступного року", – додав Леон.

"Ми боролися, але їдемо звідси не переможцями. Вони просто були кращими і глибшими. Їхня третя трійка завдала нам великої шкоди.

Ми не виграли. Нікому немає до причин. Тож спробуємо знову наступного року", – додав Леон.

Нагадаємо, Флорида виграла серію з рахунком 4:2. Зазначимо, що у сезоні-2023/24 Пантерз у фіналі Кубку Стенлі також обіграли Едмонтон. 

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Конор Макдевід

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