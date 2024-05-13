Драйзайтль обійшов зіркового одноклубника та очолив бомбардирські перегони плей-оф НХЛ
Німецький форвард Едмонтона Леон Драйзайтль очолив перегони бомбардирів плей-оф Національної хокейної ліги з 18 очками у 8 матчах. Він обійшов партнера по команді, канадця Коннора Макдевіда.
Німець набрав 2 (1+1) бали у програному третьому матчі серії другого раунду Кубка Стенлі з Ванкувером (3:4, 1:2 — у серії).
На рахунку Леона стало 18 (7+11) очок у 8 іграх поточного плей-оф. В активі Коннора — 17 (2 шайби+15 передач) очок.
Відео гола
Напередодні Кароліна здобула першу перемогу в серії над Рейнджерс, а Даллас впевнено здолав Колорадо.
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