Драйзайтль обійшов зіркового одноклубника та очолив бомбардирські перегони плей-оф НХЛ

Німецький форвард Едмонтона Леон Драйзайтль очолив перегони бомбардирів плей-оф Національної хокейної ліги з 18 очками у 8 матчах. Він обійшов партнера по команді, канадця Коннора Макдевіда.

Німець набрав 2 (1+1) бали у програному третьому матчі серії другого раунду Кубка Стенлі з Ванкувером (3:4, 1:2 — у серії).

На рахунку Леона стало 18 (7+11) очок у 8 іграх поточного плей-оф. В активі Коннора — 17 (2 шайби+15 передач) очок.

Відео гола

Who else but Leon Draisaitl? 🔥pic.twitter.com/dso1mLck3X — Hockey Daily 365 l NHL Highlights & News (@HockeyDaily365) May 13, 2024

Напередодні Кароліна здобула першу перемогу в серії над Рейнджерс, а Даллас впевнено здолав Колорадо.

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