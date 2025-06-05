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Драйзайтль завдяки дублю у ворота Флориди оновив кілька статистичних досягнень плейоф НХЛ

Руслан Травкін — 5 червня 2025, 08:05
Драйзайтль завдяки дублю у ворота Флориди оновив кілька статистичних досягнень плейоф НХЛ
x.com/NHLPR

Один із лідерів Едмонтон Ойлерз Леон Драйзайтль оновив кілька історичних досягнень плейоф Національної хокейної ліги.

Про це повідомляє пресслужба НХЛ.

Центральний форвард оформив дубль, чим допоміг "нафтовикам" здолати Флориду в першому матчі фінальної серії Кубку Стенлі.

Досягнення Драйзайтля:

  • Леон закинув шайбу на 66 секунді від початку зустрічі. Це найшвидший гол у фіналі за останні 49 років. У 1951 році Сід Сміт відзначився на 15-й секунді (рекорд НХЛ), 1976-го – Реджі Ліч вразив ворота на 21-й секунді, топ-3 замикає Піт Мартін з голом на 35-й секунді 1973 року. У п'ятірку найшвидших голів з початку першого матчу фіналу плейоф НХЛ також входять Анрі Рішар (0:36, 1959) і Дік Дафф (0:49, 1963). Слідом розташувався Драйзайтль (1:06, 2025).
  • Німець закинув свою першу шайбу за кар'єру у фінальних матчах. Минулого року за 7 поєдинків зірковий хокеїст не відзначився результативними кидками.
  • Він уже втрете за цьогорічний плейоф забиває в овертаймі. По три шайби в овертаймах в одному розіграші також закинули Меттью Ткачак у 2023 році, Корі Перрі – у 2017 році, Моріс Рішар – 1951 року та Мел Хілл – у 1939 році.
  • Німецький нападник став лише четвертим гравцем в історії Ойлерз, який закидав шайбу у фіналі Кубку Стенлі. Раніше подібне вдавалося Ярі Куррі (1987 рік), Петру Кліма (1990) та Франку Пізані (2006).

Едмонтон приєднався до НХЛ у 1979 році. За свою історію канадський клуб 5 разів ставав чемпіоном, але востаннє це було ще в 1990 році. Чотири з п'яти Кубків Стенлі вдалося виграти, коли за Ойлерз виступав Вейн Грецкі.

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