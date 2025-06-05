Драйзайтль завдяки дублю у ворота Флориди оновив кілька статистичних досягнень плейоф НХЛ

Один із лідерів Едмонтон Ойлерз Леон Драйзайтль оновив кілька історичних досягнень плейоф Національної хокейної ліги.

Про це повідомляє пресслужба НХЛ.

Центральний форвард оформив дубль, чим допоміг "нафтовикам" здолати Флориду в першому матчі фінальної серії Кубку Стенлі.

Досягнення Драйзайтля:

Леон закинув шайбу на 66 секунді від початку зустрічі. Це найшвидший гол у фіналі за останні 49 років. У 1951 році Сід Сміт відзначився на 15-й секунді (рекорд НХЛ), 1976-го – Реджі Ліч вразив ворота на 21-й секунді, топ-3 замикає Піт Мартін з голом на 35-й секунді 1973 року. У п'ятірку найшвидших голів з початку першого матчу фіналу плейоф НХЛ також входять Анрі Рішар (0:36, 1959) і Дік Дафф (0:49, 1963). Слідом розташувався Драйзайтль (1:06, 2025).

Німець закинув свою першу шайбу за кар'єру у фінальних матчах. Минулого року за 7 поєдинків зірковий хокеїст не відзначився результативними кидками.

Він уже втрете за цьогорічний плейоф забиває в овертаймі. По три шайби в овертаймах в одному розіграші також закинули Меттью Ткачак у 2023 році, Корі Перрі – у 2017 році, Моріс Рішар – 1951 року та Мел Хілл – у 1939 році.

Німецький нападник став лише четвертим гравцем в історії Ойлерз, який закидав шайбу у фіналі Кубку Стенлі. Раніше подібне вдавалося Ярі Куррі (1987 рік), Петру Кліма (1990) та Франку Пізані (2006).

Oilers OT Goals in the #StanleyCup Final



Jari Kurri 1987 Game 2 vs Flyers

Petr Klima 1990 Game 1 @ Bruins

Fernando Pisani 2006 Game 5 @ Hurricanes

Leon Draisaitl 2025 Game 1 vs Panthers pic.twitter.com/WZP3aA5dKn — Sportsnet Stats (@SNstats) June 5, 2025

Едмонтон приєднався до НХЛ у 1979 році. За свою історію канадський клуб 5 разів ставав чемпіоном, але востаннє це було ще в 1990 році. Чотири з п'яти Кубків Стенлі вдалося виграти, коли за Ойлерз виступав Вейн Грецкі.