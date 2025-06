Драйзайтль завдяки дублю у ворота Флориди оновив кілька статистичних досягнень плейоф НХЛ

Oilers OT Goals in the #StanleyCup Final



Jari Kurri 1987 Game 2 vs Flyers

Petr Klima 1990 Game 1 @ Bruins

Fernando Pisani 2006 Game 5 @ Hurricanes

Leon Draisaitl 2025 Game 1 vs Panthers pic.twitter.com/WZP3aA5dKn