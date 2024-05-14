НХЛ розпочне оголошувати володарів індивідуальних нагород з 14 травня: серед кандидатів два гравці українського походження

Національна хокейна ліга (НХЛ) розпочне оголошувати імена володарів індивідуальних призів поточного сезону з 14 травня. Серед кандидатів на звання кращих на позиції є два гравці українського походження: воротар Тетчер Демко (Ванкувер) та захисник Кейл Макар (Колорадо), який у 2022 році вигравав приз MVP плей-оф.

Про це повідомили на офіційному сайті хокейної організації.

Раніше для більшості нагород було названо імена трьох претендентів, які набрали найбільшу кількість голосів експертів. У більшості випадків — це члени Асоціації хокейних журналістів.

Імена володарів найпрестижніших призів НХЛ будуть названі після завершення сезону.

Розклад

14 травня – "Приз Марка Месьє за лідерство". Імена претендентів не оголошувалися, буде названо лише переможця, обраного самим Месьє.

15 травня – "Білл Мастертон Трофі" (приз за вірність хокею). Претенденти – Фредерік Андерсен (Кароліна), Коннор Інгрем (Арізона), Олівер Шиллінгтон (Калгарі).

18 травня – "Френк Селкі Трофі" (приз найкращому форварду захисного плану). Претенденти – Алєксандр Барков (Флорида), Остон Меттьюс (Торонто), Джордан Стаал (Кароліна).

22 травня - "Джек Адамс Еворд" (приз найкращому тренеру). Претенденти – Рік Боунесс (Вінніпег), Ендрю Брюнетт (Нешвілл), Рік Токкет (Ванкувер).

28 травня – "Кінг Кленсі Трофі" (приз за лідерські якості на льоду та за його межами, а також участь у гуманітарних програмах). Імена претендентів не оголошувалися.

30 травня – "Леді Бінг Трофі" (приз за джентльменську поведінку на льоду). Претенденти – Остон Меттьюз (Торонто), Еліас Петтерссон (Ванкувер), Джейкоб Слевін (Кароліна).

10 червня – "Джим Грегорі Еворд" (приз найкращому генеральному менеджеру). Претендентів буде оголошено з 20 по 26 травня. У разі цієї нагороди голосування відбудеться після завершення другого раунду плей-оф.

13 червня – "Приз Віллі О'Рі" (шість номінантів вручається людині, яка за допомогою спорту справила позитивний вплив на суспільство).

27 червня – "Везина Трофі" (приз найкращому воротареві, обирають генеральні менеджери клубів). Претенденти – Тетчер Демко (Ванкувер) , Сєргєй Бобровський (Флорида), Коннор Хеллібак (Вінніпег).

, Сєргєй Бобровський (Флорида), Коннор Хеллібак (Вінніпег). 27 червня – "Колдер Трофі" (приз найкращому новачкові). Претенденти – Коннор Бедард (Чикаго), Брок Фейбер (Міннесота), Люк Хьюз (Нью-Джерсі).

27 червня – "Норріс Трофі" (приз найкращому захиснику). Претенденти – Кейл Макар (Колорадо) , Куїн Хьюз (Ванкувер), Роман Йосі (Нешвілл).

, Куїн Хьюз (Ванкувер), Роман Йосі (Нешвілл). 27 червня – "Харт Трофі" (приз найціннішому гравцю власної команди). Претенденти – Нікіта Кучеров (Тампа), Нетан Маккіннон (Колорадо), Коннор Макдевід (Едмонтон).

27 червня – "Тед Ліндсей Еворд" (приз найвидатнішому гравцю регулярного чемпіонату). Претенденти – Нікіта Кучеров (Тампа), Нетан Маккіннон (Колорадо), Остон Меттьюз (Торонто).

28 червня – "Приз Ей Джі МакГуайра" за визначні досягнення. Вручається доступному для драфта поточного року гравцю, який найкраще демонструє прагнення до вдосконалення.

Імена володарів п'яти нагород будуть названі 27 червня на церемонії у Лас-Вегасі. Ще одну — вручать під час драфту НХЛ.

Напередодні Даллас знищив Колорадо, а Кароліна розгромила Рейнджерс.

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