Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Два чехи у трійці лідерів: визначився найкращий бомбардир чемпіонату світу

Руслан Травкін — 26 травня 2025, 10:36
Два чехи у трійці лідерів: визначився найкращий бомбардир чемпіонату світу
Давід Пастрняк
Iihf.com/en/events/2025/wm/gallery

Найкращим бомбардиром чемпіонату світу з хокею 2025 став чех Давід Пастрняк.

Форвард збірної Чехії, який на клубному рівні грає в НХЛ за Бостон, за 8 поєдинків закинув 6 шайб і віддав 9 результативних передач.

Друге-третє місце поділили швед Еліас Ліндхольм і ще один представник Чехії Роман Чрвенка – обидва набрали по 14 очок за системою "гол+пас".

Читайте також :
Відео Фото Довгоочікуваний тріумф США, провал для Кросбі, казка від збірної Данії: підсумки чемпіонату світу

Лідером чемпіонів світу збірної США став Френк Назар. 21-річний нападник Чикаго закинув 6 шайб, до яких додав 6 асистів.

Cписок бомбардирів ЧС-2025

IIHF

Незважаючи на сильні хокейні традиції американці всього двічі вигравали чемпіонат світу. Обидва рази це було в XX столітті.

Читайте також :
Відео Переможець визначився в овертаймі: огляд матчу Швейцарія – США

Вперше "зірково-смугасті" здобули "золото" в 1933 році, а востаннє в 1960 році. Зазначимо, що тоді світова першість не проводилася, але IIHF визнає американців чемпіонами світу, оскільки ця збірна перемогла на Олімпійських іграх. 

бомбардири Збірна США з хокею хокей Чемпіонат світу з хокею Чемпіонат світу з хокею 2025

Збірна США з хокею

Збірна США присвятила перемогу на чемпіонаті світу гравцю, який трагічно загинув в автокатастрофі
Переможець визначився в овертаймі: огляд матчу Швейцарія – США
Визначилися найцінніший гравець та символічна збірна ЧС-2025 в елітному дивізіоні
Довгоочікуваний тріумф США, провал для Кросбі, казка від збірної Данії: підсумки чемпіонату світу
Збірна США в овертаймі обіграла Швейцарію і стала чемпіоном світу

Останні новини