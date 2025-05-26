Два чехи у трійці лідерів: визначився найкращий бомбардир чемпіонату світу

Найкращим бомбардиром чемпіонату світу з хокею 2025 став чех Давід Пастрняк.

Форвард збірної Чехії, який на клубному рівні грає в НХЛ за Бостон, за 8 поєдинків закинув 6 шайб і віддав 9 результативних передач.

Друге-третє місце поділили швед Еліас Ліндхольм і ще один представник Чехії Роман Чрвенка – обидва набрали по 14 очок за системою "гол+пас".

Лідером чемпіонів світу збірної США став Френк Назар. 21-річний нападник Чикаго закинув 6 шайб, до яких додав 6 асистів.

Cписок бомбардирів ЧС-2025

IIHF

Незважаючи на сильні хокейні традиції американці всього двічі вигравали чемпіонат світу. Обидва рази це було в XX столітті.

Вперше "зірково-смугасті" здобули "золото" в 1933 році, а востаннє в 1960 році. Зазначимо, що тоді світова першість не проводилася, але IIHF визнає американців чемпіонами світу, оскільки ця збірна перемогла на Олімпійських іграх.